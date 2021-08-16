平價油電開戰預報 小而省真正潮





▲台灣本田沒在怕三級防疫警戒，6 月 18 日宣布首輛國產化 Fit e:HEV 油電款預售價 86.9 萬元起。



最近發生一件大事，就是邇來幾乎都靠著 CR-V、HR-V、Odyssey 三柱撐大局的台灣本田，幾度衝上國內新車市場 Top 3 的地位，早就已經讓民眾習慣 Honda 在台灣的 RV 化路線，但在疫情再起、全台籠罩在三級防疫警戒的這段時間，6 月 18 日台灣本田宣布了全新 Fit 預售訊息，也證實了 Fit e:HEV 油電款國產化的訊息，且售價更創下國產小車新高紀錄，這個舉動預告第四款國產油電車（前三款為 Camry、Corolla Altis、Corolla Cross）的登場，在預期下半年車市發展低迷的情況下，Fit e:HEV 可說吹響了下一波百萬以內油電大戰的號角。



當初 Camry 轉型進口車，國產車先停產的是油電車，後期僅保留 2.0L 經典款。





下一款屏東製造台灣本田油電車，若無其他阻礙肯定就會是 All New HR-V e:HEV。



新舊神車對比 出現有趣端倪

就目前一般觀感而言，5 月 19 日正式進入防疫三級警戒，對於車市消費來說，直接因為到店賞車人潮進入冰凍期，可以看出連甫登基不久的國產新神車 Corolla Cross，全車系隨即在 5 月份出現幾近腰斬的掛牌急凍狀態（比 4 月份掛牌減少 40.6％，居 5 月總市場暢銷十大車系之首）。

原本各界認為，在 SUV 市場發燒之際，房車除了 Corolla Altis 已如昨日黃花，蟬聯 18 年的台灣神車，也在去年被新神主牌般的 RAV4 逼退，但如果我們回溯自 2020 年的掛牌數字，可以看到有趣的現象。

去年 10 月才正式上市的新神車 Corolla Cross，和泰車喊出年銷目標 4 萬輛，2020 年油電款掛牌比例為 31.3％，至於 1-5 月份則略為提昇至 34.4％，成長率為 3.1％。

至於這一代首度推出油電款的 Corolla Altis，被外界看起來一代不如一代，儘管 5 月份它可是暢銷十大車系中，乘用車比前月下滑比例最少的車系（-3.5％），其抗跌性甚至再度引起關注，不過對比 2020 年與今年 1-5 月份，油電款佔比已經從去年的 21.6％降為 17.9％，短少了 17.9％的比例，而二者價格帶或有重疊，在這裡我們先不談論進口車，因為我們認為國產油電車唯有售價低於百萬元門檻才有戲。



今年 1-5 月份 Corolla Altis 油電款銷售比例為 17.9％，已經跌破二成門檻。



所以，其實不管疫情變化，相信油電車應該是未來趨勢，想要走量，誰敢缺席其被市場邊緣的可能性將大為提昇。除了我們曾經報導過即將於明年實施的 CAFE（Corporate Average Fuel Economy Standards）—「整廠平均油耗標準」，業界才因為 Tesla 領軍的零排放電動車銷售大增，讓傳統車廠無不進入備戰狀態，或許一手車訊讀者很難理解，在全球減碳議題都已經成為國際政治關注焦點的時候，台灣沒有理由說自己是國際孤兒，畢竟我們也是推動綠能著稱的科技島。

敢開高價 台灣本田沒在怕？

暫把疫情放一邊，因為 CAFE 已經是政府確定實施的政策，簡單來說就是 2022 年全品牌上市的新車，要取得合格證才可以上路銷售，這代表 2022 年式全品牌銷售的新車（不是新款喔！），必須至少要符合平均油耗 20.4km/L！所以有很多汽車品牌現在都跟 Tesla 買積分。

你以為只有商用車才會有合格證喔？記不記得去年和泰車才宣布，包括 RC、LX 等車款不再引進銷售，而像 2021 年式的 LEXUS IS 小改款只賣油電款，其他純燃油版本根本沒上市？

齁齁！所以連市場龍頭和泰汽車都受到影響（別忘了目前 Toyota/Lexus/Hino 都是同儕中油電車比例最高品牌！），而且前不久日本原廠也宣布 2025 年將讓新能源汽車比例達到所有市售車的 40％。





和泰汽車在林口三井建立首座品牌形象館，亟欲推展新能源概念，但過去五年在台灣新能源市場佔有率卻每況愈下，加上 CAFE 明年上路實施，我想身為龍頭還是挺辛苦的。

言歸正傳，除了幾年前就退市的 CR-Z、Insight，台灣本田就沒有在國內賣過任何一款新能源汽車了。而在執行這項 CAFE 更嚴苛的中國市場，至少今年就可以在當地買到 CR-V Hybrid、CR-V PHEV，包括其餘走量車系也不斷追加油電、插電增程或甚至當地獨有的全電動版本。





回歸進口陣營的 Camry，去年油電款銷售佔比達到接近一半（44.6％），今年 1-5 月佔比幾乎腰斬為 26.5％，當然性價比驚人的 2.0L 車型上市是主因。

所以台灣本田自然不能夠再只靠躺著賣 CR-V、HR-V 油車輕鬆度日。有趣的是在乘用車領域，大家知道的國產油電車，Camry Hybrid 是大型房車、Corolla Altis Hybrid 是中型房車，而 Corolla Cross Hybrid 是小型運動休旅車，台灣本田其實挺聰明，先從 Fit e:HEV 油電款下手，再來明年就輪到大改款 HR-V e:HEV（Vezel 已在日上市），接下來就 CR-V e:HEV。如此一來，你覺得和泰車會不會緊張？（參考表：2017-2021 國內新能源乘用車掛牌數量）





Corolla Cross 油電款銷售比例並未受到疫情影響，今年 1-5 月銷售比例明顯比去年剛上市時提昇一些（31.3％→34.4％）。





RAV4 油電款去年銷售比例為 24.8％，今年 1-5 月份為 32.6％，漲幅驚人（+31.5％）。



百萬以內油電車 韓信點兵

緊張的當然是所有賣車過活的業者。

不過受到疫情影響，還有缺晶片等等因素，接下來在國產運動休旅級距，今年唯一還有機會的就剩下 Hyundai Tucson Hybrid，這也是目前我們能掌握，售價可望控制在百萬元以內的國產油電 SUV，不過因為疫情變數過高，總代理還是保守預估今年只能推油車，至於要在 CAFE 拿高分，目前確定的車單，全部都是進口車，如 Kona EV 純電動車、Kona Hybrid、Santa Fe CRDi（低油耗）、Ioniq 5 純電動休旅車等。

目前百萬元以內的市售車，多數都是輕油電，最便宜的是 Suzuki Ignis（68 萬），然後就是 Kia Stonic 1.0T 48V MHEV（79.9-85.9 萬元）。其他大廠呢？今年推估受限於疫情，短期內出招機會不大，唯一可能走量的 Nissan Kicks e-Power（1.2L+EV）據聞小改款不會來，根據車安中心出現的車型資料，只會出現 1.6L 新引擎（就是跟著 Sentra 升級）。





轉型微油電的 Ignis MHEV，今年 1-5 月份掛牌新車 233 輛，感覺頗辛苦。





Stonic 1.0T MHEV 亦是國內的進口低價微油電代表，但顯然賣得還是有點辛苦。

至於百萬元以內，還是有機會出現進口車，之前就低調下架的 Toyota Prius C（79.9-81.9 萬元）在日本已經停產，官方宣布 7 月 19 日全新搭載 TNGA 平台的大改款 Aqua 即將發表，據聞平均油提昇 10％（原款平均油耗 26.5km/L），若比對 Fit e:HEV 油電款 86.9 萬元起的接單價，預測最近愈來愈不手軟的和泰車，應該很快就會開始接單，售價更可望直指 Fit e:HEV。





Prius C 將於 7 月 19 日全球首發大改款，和泰車應該很快就會用跟 Fit e:HEV 接近的預售價接單，龍爭虎鬥勢所必須。

再跟您分享一件事，2020 年只有油車的 Honda Fit 年掛牌 2549 輛，同期 Toyota Prius C 為 1185 輛（約 69：31），今年 1-5 月份分別是 863 輛與 1230 輛（約 42：58），我想很多事情會跟疫情一樣，人算不如天算。

輕舟已過萬重山 國產油電再等等

接下來，想要省油又省錢的便宜油電車，除了雙田之外，真的要等明年了，其中最快的可能是 Hynudai。或許多數人難以理解，事實上早已經是全球 Top 5-6 地位的 Hyundai-Kia 集團，在台灣以外市場的新能源領域動作十分積極，除了前述幾款進口新能源汽車，以及應該明年才有望上場的 Tucson Hybrid，多數人買得起的就屬 Elantra Hybrid，至於目前在國內的乘用車當家花旦 Venue，最快也要等到全新大改款。





Elantra Hybrid 可望成為國內最便宜國產三廂油電車。





Tucson Hybrid 目前尚未知其上市時間，但我想價位控制在百萬元門檻實屬不易。

再來還是又回到市場龍頭，基於台灣市場的強大與重要地位，目前尚未問世的 Yaris/Vios 亞大版，將會是下一款國產油電爆款，肯定會成為最便宜的國產油電車；再來就是明年一定會發表、比照 Corolla Cross 採用 TNGA 平台的全新滑門轎旅 Sienta Hybrid，無論你信不信，反正我是信了。





Sienta 在日本蟬聯多年普通乘用車冠軍，主因之一就是當地都以油電款為銷售主力。





如果和泰車肯放下身段讓 Yaris Crossover Hybrid 國產化，繼承銷售一代不如一代的現款 Yaris 亞大版，我想肯定又是驚人的一片天！

至於已經是孿生車的 Mitsbishi Outlander / Nissan X-Trail，則應該就會是將來 ALL New CR-V 日系國產中大型 SUV 大混戰的下一場戲碼，然而售價想要壓在百萬元以內，除非政府大發慈悲，用優惠來大幅減免貨物稅（是說都給你延長五年舊換新了還想怎樣？）。

消費者想等便宜的油電車，就跟目前期待解封全國三級防疫一樣，肯定要有耐性。

來源：《車訊網》

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