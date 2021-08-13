〈造紙法說〉華紙上半年賺近11年新高 EPS 0.46元 保守看Q3

中華紙漿 (1905-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說會，華紙表示，紙漿價格維持高檔，第二季營收、毛利率雙升，上半年純益 5.02 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.46 元，創近 11 年新高，展望第三季，華紙表示，傳統淡季保守看待。

不過，華紙接下來有遞延性股利收入入帳，後市將強化非塑終端產品布局、擴大再生能源投資應用。

華紙第二季合併營收 57.4 億元，季增 4.82％、年增達 27.57％，創近 2 年半高點。毛利率 18.07％、營益率 8.03％，雙創 10 年半新高，歸屬母公司稅後純益達 4.08 億元，季增 3.3 倍、年增達 10.24 倍，每股純益 0.37 元，創近 8 年半新高。

華紙上半年合併營收 112.18 億元、年增達 23.8％，創同期次高。毛利率 14.88％、營益率 5.11％，分創近 11 年、近 10 年同期高，歸屬母公司稅後純益 5.02 億元、每股純益 0.46 元，較去年同期的虧損 0.81 億元、每股虧損 0.07 元轉盈，也創近 11 年同期新高。

華紙繳出亮眼成績單，主因漿價持續維持在高點，且紙品反映成本提價及嚴格庫存管控等三大原因。

展望未來，由於第三季為傳統紙產淡季，亞太市場需求偏弱，加上新冠疫情未結束，以及海運費高漲，審慎看待紙品市場。

漿價部分，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，運輸費用高漲，亞洲到美國貨櫃高昂，儘管歐美漿價持續高檔，但亞洲漿價因為運費高漲、運不出去，所以近期有些微走跌，目前長纖紙漿每噸 880 美元、短纖 700 美元，隨著第三季淡季已過了一半，加上部分國家針對疫情逐步解封，有些需求慢慢回溫，第四季又是一年中最旺，將留意國際局勢變化。

華紙桃園觀音廠 7 月已開始運營，花蓮廠規劃的新產線也將在 8 月底落成，有助非塑終端產品的布局。

除了強化非塑終端產品布局，華紙因應企業 ESG 的發展及綠色供應鏈發展趨勢，將擴大投資再生能源項目，計畫發展生質能、沼氣、風電與太陽能，開展新一代能源應用，積極落實新的循環經濟藍圖，實踐碳中和。