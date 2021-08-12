經濟部通過6企業擴大投資90億元 三大方案累計破1.3兆元

經濟部投資台灣事務所今 (12) 日再通過 6 家企業擴大投資台灣 90 億元，包含晶兆成科技、常廣公司、儀佳傳動科技、恆泰豐物產、創合材料科技、尚騰嘉南汽車等，累計投資台灣三大方案已有 966 家企業參與，投資金額突破 1.3 兆元。

經濟部表示，晶兆成科技是封測大廠力成 (6239-TW) 與日商 Tera Probe 合資設立，主要提供記憶體、邏輯產品晶圓測試，以及後段積體電路產品最終測試等，受貿易戰、華為禁令轉單等效應，將斥資 69 億元擴充新竹既有兩座廠區，並增聘 380 名本國人才。

台南保時捷授權經銷商尚騰嘉南汽車則計畫投資近 8 億元，在台南北區興建保時捷智慧化銷售暨服務旗艦店，規劃結合 VR、5G、IoT 智慧物聯網，提升智慧化互動體驗，同時配合保時捷邁向純電時代，將設置 Turbo Charger 直流快速充電站。

恆泰豐物產以自有品牌 WelWel 從事農產品國際貿易業務，將投入逾 2 億元在高雄鳳山區興建廠房，增設智慧堅果、咖啡豆兩條生產線及食品冷藏倉儲；創合材料科技也計畫斥資近 2 億元，在苗栗造橋興建廠房，增設智慧化功能性母粒與光纖纜線生產線，並擴大海外布局。

設備製造商儀佳傳動科技則因應台商回流、半導體產業發展，將投入逾 1 億元在彰化牛稠子興建廠房，擴大倉儲、加工空間與增設測試室，醫療器材製造廠常廣，也計畫在台中大甲幼獅工業區興建廠房，導入智慧化生產線。