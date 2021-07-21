疫情影響生計 富邦人壽投入逾3億元挺業務大軍

疫情衝擊各行各業，保險產業也受到劇烈影響，尤以保險業務員首當其衝，業績收入銳減，有鑑於此，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (21) 日表示，總計投入逾 3 億元挺業務大軍，以四大面向提供實質關懷以穩定員工收入。

富邦人壽表示，深知員工是企業至關重要的資產，該公司已陸續提出多項紓困獎勵與補助方案，且全面放寬條件、提高受惠人數，透過「擴大獎勵、經濟補助、拓展數位、健康照護」為主要面向，總計額外投入逾 3 億元，以實質行動支持業務大軍生計。

擴大獎勵部分，因應全民防疫意識提升，為滿足保障需求且避免人員接觸風險，鼓勵業務員搭配線上遠距作業協助客戶投保，並推出「牛年特別獎勵紓困方案」，此期間防疫保單總計受理逾 180 萬件，預估將發放超過 1 億元獎勵金，並因應疫情提前發放（此金額不包含業務員個人銷售佣金）。

另外，富邦壽亦針對壽險新契約成交，及服務客戶完成保單健檢的「週週追星全力防疫」獎勵紓困方案，放寬標準、嘉惠更多業務員，亦調高獎勵金額，預估總計將發出 1.16 億元。

另外，每年例行性的獎勵專案，如卓越通訊處獎勵、新人獎勵等，則全面放寬獎勵條件，形同類紓困補助方案，預估總計投入金額近 1 億元。

經濟補助方面，針對 6 月因疫情影響，導致收入較低的員工，推出「疫情紓困經濟補助專案」，每人最高補助金額 5000 元，預估將有 6800 名員工受惠。

富邦人壽表示，如業務同仁評量期間含括 5 月或 6 月，則一律免考核，減緩業務員壓力，同時也能維持業務組織的穩定。

拓展數位部分，為降低業務員與客戶接觸風險，兼顧健康與保險業務穩定推動，富邦人壽打造 VIP 平台 (Video Insurance Platform)，提供客戶視訊投保體驗，獲金管會核准試辦，藉以協助業務員持續發展保險服務，客戶只要以手機號碼進行驗證，即可完成零接觸、零紙本之視訊投保；此外，業務員於疫情期間，也能使用保單健檢數位系統「健檢百保箱」，協助客戶檢視保單、強化保險保障。

至於健康照護，富邦人壽指出，員工團險新增「法定傳染病健康保險」，保險範圍除新冠肺炎（Covid-19）外，亦涵蓋中央衞生主管機關公佈的法定傳染病，保險費用由公司負擔，若同仁不幸染疫，將提供 1 萬元法定傳染保險金，並給付每日 1000 元的住院日額保險金；另，若同仁不幸確診，不論是否因公染疫，將提供最高 5 萬元的確診慰問金，以及優於法規的有薪防疫假。