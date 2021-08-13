收購後成效不如預期 愛迪達將以25億美元出售Reebok

德國知名運動品牌愛迪達周四 (12 日) 表示，同意以 21 億歐元 (約 25 億美元) 的價格，將運動鞋、服飾品牌 Reebok 出售給美國品牌管理公司 Authentic Brands 。

如此一來，Reebok 將成為這家美國零售集團的一部分， Authentic Brands 已經收購許多破產品牌，旗下 6000 家零售店總計銷售 30 多個品牌，如 Brooks Brothers 、Aeropostale 和 Forever 21。該集團正在為最快今年夏天首次公開發行 (IPO) 做準備。

愛迪達表示，Reebok 出售預計將在 2022 年第一季度完成，這次出售不會影響今年的財測，以及未來的 5 年長期戰略目標。Authentic Brands 的收購金大部分以現金支付，並將與股東分享大部分出售收益。

愛迪達一直在尋找分拆或出售 Reebok 的方法，該公司於 2006 年以 38 億美元收購 Reebok ，期望藉此擴大業務規模，並應對 Nike (NKE-US) 的競爭。

然而，收購後 Reebok 表現不如預期，愛迪達則藉由與明星合作，成功侵蝕 Nike 在美國的領導地位。在自身核心業務一步步成長同時，Reebok 卻步履蹣跚，促使股東向公司施壓出售 Reebok 。

愛迪達上周公布財報時表示，Reebok 上半年的銷售額從去年同期的 6 億歐元躍升至 8.23 億歐元，淨利 6800 萬歐元，扭轉去年同期淨損 6900 萬歐元。

愛迪達先前已經以 4 億歐元出售一些其他 Reebok 周邊業務，包含 Rockport、 CCM Hockey 與 Greg Norman。

Authentic Brands 執行長 Jamie Salter 表示：「多年來我們一直在關注 Reebok ，很高興最終能納入該品牌，Authentic Brands 將致力於維護 Reebok 的完整性、創新和價值觀。」