車用相關電子彈力強 這幾檔法人不離不棄

萬寶投顧王榮旭指出，美股道瓊與標普 500 再創新高，減緩台股短線的跌勢，但是大盤反彈無力，仍要提防回測萬七大關半年線的支撐。這波台股走勢相對疲弱，主要是內資信心不足，大盤在歷史高檔附近，政府卻討論不延長當沖稅減半，市場難免解讀為政策降溫，導致每日成交量從原本 5000~6000 億近乎腰斬至 3200 億。市場觀望氣氛濃厚，追價意願不足，甚至導致強勢電子高基期補跌，而航運與原物料大跌之後反彈也弱勢，盤面無主流帶動，行情拉回整理在所難免。

不過美股強勢，估計台股也沒有大跌的空間，這波修正籌碼洗乾淨要再漲不難，本周下跌上市櫃融資餘額就共大減了 200 億，有利未來行情再漲。業績好的個股一定會漲在前面，今 (12) 日部分中小電子與車用相關股票，就有領先止穩反攻的味道，例如前期專欄推介的南茂 (8150-TW) 公布上半年財報，如預期 EPS 超過 3 元，股價表現強勢，這波守在月線以上。

專精 CIS 封裝的同欣電 (6271-TW)、高功率半導體封測捷敏 - KY(6525-TW) 則是從月線以下拉出長紅棒反攻。同欣電車用 CIS 產能滿載，新產能第三季加入之後，產能將擴增 10%，車用營收占比提升未來業績看好，這波拉回月線以下整理，散戶不耐久盤融資一路大減，但投信與法人不離不棄，籌碼由散戶落入法人手中，後市值得追蹤。

捷敏 - KY 受惠 MOSFET、IGBT 及二極體封測需求強勁，營收連續 5 個月創下新高，但由於股性活潑，前波大漲之後近期快速修正，也洗出了三成融資。投信 7 月罕見買超捷敏 - KY 之後，8 月股價拉回不但沒賣反而加碼，後勢看好。

萬寶投顧王榮旭強調，法人買來買去還是這些業績股，例如專欄 6 月以來持續追蹤的旺矽 (6223-TW) 與順德(2351-TW)，至今仍見到法人的影子。

旺矽受惠半導體封測對探針需求，業績動能強勁，7 月營收下滑只是遞延，新產品 MEMS 正在等待客戶通過認證，目前為止進程順利，拉回就是機會；順德的車用晶片導線架，在車用晶片大量開出之下業績大好，7 月營收創下 10 年新高，投信 7 月錯賣，8 月持續買回中。

健和興 (3003-TW) 受惠電動車成長，上半年獲利已經逼近去年全年總和，開發充電樁、充電槍及充電線束，完全符合全球推動電動車政策的需求，這波股價已經在 90 元附近橫向整理了五周，季線持續向上破底，只差一根紅棒就能突破盤局再漲一波。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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