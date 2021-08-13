被嘲笑從猛虎變小喵 友達、群創此時此刻卻相對抗跌

八月份第二週，不隨歐美股市仍然再寫歷史新高，台北股市的表現完全脫鈎、獨自盤跌。盤面除了剛繳出史上最強半年報的 (2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，至少九個交易日起跳不再向下破低，七月份股價亮眼的半導體、IC 設計、IC 封測等族群的個股，幾乎一檔一檔的遭到市場無情摜壓。在市場普遍討論當沖新制的研擬造成量能急凍，以及外資大唱記憶體寒冬的當下，國內面板大廠 (2409-TW) 友達、(3481-TW) 群創的股價卻是讓人意想不到的相對抗跌。

七月底剛公布第二季財報的 (2409-TW) 友達，不僅合併營收創下 2008 金融海嘯以來的最高記錄，稅後淨利 195.31 億也是 13 年來的單季新高。3481-TW) 群創在八月初所公布的第二季財報，也是單季大賺 214.19 億、創下歷史新高。今年上半年受惠全球各地逐步解封、經濟復甦，再加上品牌強勁的拉貨力道與面板報價的上揚，讓友達上半年度累計的每股 EPS 達到 3.3 元，群創也有 3.22 元。只可惜，如此亮麗的成績單卻始終看不到股價出現飆漲。從四月底的高點之後，僅有五月底曾經出現短短三天的拉抬，將近兩個半月以來，幾乎沒看過面板雙虎的股價出現過一段讓人眼睛為之一亮的漲勢，因此一度在網路上被投資人戲稱為雙喵。

不過，就在八月起市場外資看壞電視面板報價，掀起一波降評潮之後，本週台股面臨連續回跌的沈重賣壓，友達、群創的股價卻出乎意料之外的展現抗跌。雖然統計至本週五 (8 月 13 日) 為止，最近三十日外資賣超前兩名的個股，分別就是 3481 群創的 30 萬 6,198 張，以及 2409 友達的 22 萬 5,228 張。但是最近四個交易日大盤從開盤 17,492 點，修正至週五收盤的 16,982 點，跌幅超過 28.4%，友達股價的跌幅卻只有 6.42%，群創的股價跌幅更僅有 1.73% 的震盪而已。如此抗跌的表現，應該如何來解讀？

直接對比大盤日線圖的表現，大家一定可以輕易的發現，(2409-TW) 友達與 (3481-TW) 群創今年股價的高峰期在於三月下旬至四月底的一段連續攻勢，正是大盤自 16000 點上攻至高點 17709 的過程。而且友達的波段高點 35.55 元與群創的波段高點 32.55 元，更是與大盤 17709 點的日期同為 4 月 29 日。所以要說面板雙虎，為第一季市場大戶資金推升大盤指數的重要權值股，一點都不為過。

所以只要對比大盤在 3 月 26 日的起漲交易日，抓出市場推升面板雙虎當天的開盤價，即找出前波大盤上攻 17709 點的過程，市場大戶資金拉抬友達與群創、間接推升大盤指數的最初成本。以此價格做為日線圖上的重要頸線，2409 友達的關鍵價為 19.7 元、3481 群創為 19.8 元，後續不論股價在市場波動的過程如何變化，只要維持在頸線的價格之上，即非大戶資金棄守面板雙虎。

聰明的你發現了嗎？不論是友達或群創，兩檔股票至少已有八個交易日，收盤皆維持在大戶成本之上。不只近期表現抗跌的原因可以一目了然，外資不斷賣超的動作更是讓我們清楚看到，股價始終僅是維持區間盤整的格局而已。或許，八月初在外資大動作的降評之後，大家對於 (2409-TW) 友達、(3481-TW) 群創的觀察，重點應該放在外資是否逐步縮減賣超動作，甚至翻為小幅買超。而不是前幾天某財經媒體所下標的，『股價 20 元卻沒人要』。

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