〈財報〉東芝首季營業利益轉正 功率半導體貢獻大

日本東芝 (Toshiba)(6502-JP) 週四 (12 日) 公布最新財報。2021 財年 (至 2022 年 3 月) 第一季的營業利益報 145 億日圓 (去年同期報 126 億日圓虧損)，是近兩年來首度在第一季的合併財報出現盈餘。

由於汽車業正朝向電動化發展，這使得東芝在功率半導體產品方面出現成長。此外，資料中心用途的硬碟 (HDD) 驅動裝置，在出貨方面也出現回溫。

東芝股價週四 (12 日) 收在每股 4460 日圓，較上個交易日下跌 4.09% 或 190 日圓。

基於 GAAP 會計準則的 2021 年度第一季合併財報關鍵數據：

營收報年增 21.3% 至 7278 億日圓。

營業利益報 145 億日圓。(去年同期報 126 億日圓虧損)

稅前純益報 292 億日圓。(去年同期報 36 億日圓虧損)

歸屬公司股東純益報 179 億日圓。(去年同期報 113 億日圓虧損)

東芝首季合併營收報 7278 億日圓，歸屬公司股東純益報 179 億日圓 (去年同期報 113 億日圓淨損)。快閃記憶體的市場行情回溫，旗下鎧俠控股 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 的獲利也出現改善。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響趨緩，還有生產硬碟等產品的工廠在稼動率方面也有所改善。負責基礎建設的部門，在管理、修繕的業績也相當穩健。

此外，東芝子公司 Toshiba Tec(6588-JP) 也在 12 日發布最新財報，營業利益報 32 億日圓 (去年同期報 39 億日圓虧損)，這也拉高母公司東芝在本年度首季的獲利表現。Toshiba Tec 的自助收銀系統，在疫情影響下出現需求增加。

基於 GAAP 會計準則的 2021 年度全年財測關鍵數據：