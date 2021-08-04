〈財報〉Sony首季電子、音樂部門營收大幅增長 PS5銷量下滑

日本索尼集團 (Sony)(6758-JP) 週三 (4 日) 公布最新財報數據。先前因受到疫情影響而出現萎縮的電子產品相關業務在首季出現回溫，音樂部門的營收表現也同樣出現大幅增長。2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全年合併營業利益預測年增 2.6% 至 9800 億日圓，較原先預測上修 500 億日圓。首季 PS5 主機約賣出 230 萬台，較前一季的 330 萬台減少許多

基於 IFRS 的 2021 年度第一季合併財報關鍵數據：

營收報年增 15% 至 2 兆 2568 億日圓。

營業利益報年增 26.3% 至 2800 億日圓。

稅前純益報年增 5.5% 至 2832 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 9.4% 至 2118 億日圓。

各主要部門的 2021 年度第一季營收表現：

遊戲及網路服務部門報年增 2% 至 6158 億日圓。

音樂部門報年增 44% 至 2549 億日圓。

電影部門報年增 17% 至 2047 億日圓。

電子產品和解決方案事業部門報年增 59% 至 5763 億日圓。

影像暨感測解決方案部門報年增 6% 至 2181 億日圓。

金融部門報年減 6% 至 4144 億日圓。

眾多投資人所關心的 PS5 電玩主機方面，2021 年度第一季的銷售台數約 230 萬台，較前一季的 330 萬台減少許多。網路服務「PlayStation Network」的每月活躍用戶也出現減少，這也讓人擔憂索尼遊戲業務的成長動能是否能延續下去。

基於 IFRS 的 2021 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 7.8% 至 9.7 兆日圓。

營業利益預測年增 2.6% 至 9800 億日圓。

稅前利益預測年減 4.3% 至 9550 億日圓。

歸屬公司股東純益預測年減 32% 至 7000 億日圓。

全年度的營收預測，維持今年 4 月時的預測數字不變。營業利益、稅前利益的預測，則都作出 500 億日圓的上修。另外在歸屬公司股東純益的預測方面，也做出 400 億日圓的上修。

而不論是營收或營業利益的全年預測，都高過 QUICK Consensus 所整理出的市場預測中數。

在各部門的營收表現方面，除了金融部門之外、其他各部門的營收表現都預料會出現增長。而隨著疫苗接種普及、人的移動隨之增加，數位相機銷售主力的無反單眼表現回溫。利益率高的音樂串流業務也有良好表現，推升整體獲利表現。

關於遊戲部門方面，2021 年度的營收表現預測年增 9% 至 2.9 兆日圓，營業利益預測年減 5% 至 3250 億日圓，維持原先的預測數字不變。

此外，索尼集團從 2021 年度開始，財務會計準則也從原本採用的 GAAP 更改為 IFRS。

索尼集團股價週三 (4 日) 收在每股 11075 日圓，較上個交易日下跌 3.23% 或 370 日圓。