家登斥3.8億元參與迅得私募 結盟搶進先進製程解決方案

EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW) 11 日宣布，將斥資 3.8 億元取得迅得 (6438-TW) 私募普通股，雙方將深化合作，共同搶進半導體先進製程解決方案，目前已共同推出 EUV 傳載自動化系統，預計本月開始正式出機。

家登指出，公司已連續數年在台灣半導體展與迅得聯合展出，藉由家登智慧載具搭配迅得自動化機台，將產品功能全面體現，雙方為深耕半導體業、加乘合作效益，今年更進一步確立合作模式，由家登參與迅得私募。

家登表示，此次以每股價格 95 元、共 3.8 億元，取得迅得 4000 萬普通股，作為長期投資，也透過策略性結盟，結合彼此優勢，如家登的載具專業、自動化儲櫃經驗，以及迅得的物流系統與模組能量，打造最高品質、最低成本、最貼近客戶需求的半導體先進製程解決方案，創造彼此成長與雙贏。

家登補充，公司與迅得已正式切入 EUV 傳載自動化系統，最新合作為 EUV Lite Purge Stocker 長期儲存方案，運用智慧倉儲概念，將傳統儲櫃系統搭配自動化物流，達到長時間最低成本卻最高效率的整體效益，可進一步協助客戶在先進製程中，降低人為錯誤，提高穩定度。

家登預期，第一座 EUV Lite Purge Stocker 即將在本月完成出機，待客戶驗證後，能快速擴大普及率，為全球各大半導體廠先進製程採用，此外，迅得擁有半導體智慧倉儲系統等自動化物料搬運系統 (AMHS) 的專業能力，家登下半年將在廠內建置 AMHS 全自動清洗線，全力發展家登晶圓傳載解決方案自動化生產。

家登看好，未來也將借重迅得在專業自動化的工程服務、累積豐富自動化系統設備製造及開發經驗，加速跨足半導體光罩倉儲自動化搬運系統布局，可增加聯盟業務機會，擴大市場規模效益及產業升級。

家登強調，公司、家登自動化及迅得組成在地化供應鏈聯盟後，後續還會為其他開發案努力，不分載具、耗材或設備，擴大在全球半導體市場的市占率，開發半導體廠各世代適用的解決方案，創造家登大聯盟在自動化產業的競爭力，並攜手規劃智慧化工廠的願景藍圖。

家登重申，公司定位為「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」，在創新過程中不斷尋找合作新機會，希望能夠「協同創新 Co-Creation」，整合上下游客戶、供應商，打造出兼具彈性與效率的服務平台，「一站式」快速有效地滿足客戶所有需求，提供完整解決方案。