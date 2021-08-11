〈三星新機發表〉首款防水摺疊機亮相 8/27全球特定市場上市

三星今 (11) 日在台灣晚間舉行 Galaxy Unpacked 新品發佈會，推出全球首款防水摺疊新機，包括左右摺的 Galaxy Z Fold 3 以及上下摺的 Galaxy Z Fold 3，預計 8 月 27 日在全球特定市場上市，台灣則尚未列為首波名單中。

隨著新機即將上市，台系供應鏈有望受惠，包括散熱廠雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，軸承廠兆利 (3548-TW)、富世達 (6805-TE)、軟板廠嘉聯益 (6153-TW)、觸控模組廠 TPK-KY(3673-TW)。

兩款新機處理器皆搭載高通 Snapdragon 888，並通過 IPX8 防水認證，機身邊框與轉軸採用 Armor 鋁合金材質，耐用度較前一代強化 10%，內頁螢幕保護膜耐用度也提升 80%。

三星調查，消費者認為摺疊手機需有三大功能，包括防水、支援 S Pen 手寫筆，以及輕薄機身等，因此今年新機也針對三大功能進行優化。其中，Galaxy Z Fold 3 成為 Galaxy Z 系列首款支援 S Pen 手寫筆的摺疊手機。

Galaxy Z Fold 3 共推出三色，分別為綠色、黑色以及銀色，螢幕延續前一代，外螢幕維持 6.2 吋、內頁螢幕 7.6 吋，不過機身大小、厚度、攤開厚度都較前一代縮減。

Galaxy Z Flip 3 方面，外螢幕從前一代的 1.1 吋擴展至 1.9 吋，外螢幕可視面積提升 4 倍，內頁螢幕為 6.7 吋；後置鏡頭搭載兩顆廣角與超廣角的 1200 萬畫素鏡頭，內螢幕則搭載 1000 萬畫素鏡頭。

Galaxy Z Flip 3 瞄準追求流行的消費族群，顏色選擇上更多元，包括米白色、黑色、綠色以及紫色；特定地區會販售白色、粉色及灰色。

價格部分，Galaxy Z Fold 3 訂價 1799.99 美元起 (約新台幣 5 萬元)；Galaxy Z Flip 3 訂價 999.99 美元起 (約新台幣 2.8 萬元)。

除了摺疊機外，三星也推出兩款智慧錶及真無線藍牙耳機 Galaxy Bus 2，其中智慧錶搭載與 Google 合作的新平台、全新設計的作業系統 One UI Watch，用戶可以直接在 Galaxy Watch 透過 Google Play 下載應用程式。

Galaxy Watch 使用 5nm 處理器，CPU 效能相較於前代提升 20%、RAM 提升 50%；內存記憶體擴增到 16GB，同時採用新設計的 Samsung BioActive Sensor 3-in-1 感測器，包含 PPG 光學心率感測器、ECG 心電圖，以及 BIA 生物電阻抗分析感測器。

Galaxy Bus 2 機身重量僅有 5 公克，被視為 Buds 系列最輕巧的版本，採用動態雙驅動單體高低音揚聲器，耳機播放時間可達 5 小時，含充電盒 20 小時；充電 5 分鐘即可使用 1 小時。