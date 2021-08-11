調查：日本卡通製作市場 出現10年來首度衰退

根據日本國內最大信用調查機構 Teikoku Databank(TDB) 的數據，日本從事卡通製作的業者在 2020 年的市場規模報 2510 億日圓，較 2019 年的歷史紀錄減少 1.8%，也是近 10 年來首度出現萎縮。

雖然在 2020 年有日本影史最賣座的卡通《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》等作品，不過日本電視卡通的作品數量減少，還有疫情也接連造成卡通製作的時間表及上映日期的大亂。

日本在 2020 年，每一家卡通製作公司的平均營收報 8.31 億日圓，這是最近 4 年來首度低於去年同期。業界整體有 48.6% 的企業在營收表現出現退步，而出現進步的則有 31.6%。

另外，日本 2020 年有 37.7% 比例的卡通製作公司出現虧損。人事成本及設備投資等的花費侵蝕獲利，還有在疫情影響下也導致收入減少，這也都是日本卡通製作公司虧損增加的理由。

TDB 也預測，日本各家卡通製作公司的業績，會在 2021 年面臨更加嚴峻的挑戰。TDB 提到日本今年在截至目前，還沒看到如同去年《鬼滅之刃》一般的賣座卡通，還有全年的電視卡通製作數量已達到飽和狀態，認為今後也還會持續減少。

TDB 分析，大型業者有能力承接整個案子並完成作品，而小包商的中小型業者則是專注在攝影及編輯等方面。預料兩者之間的經濟落差也會在疫情之下更加拉大，兩極化的情形很可能會更加嚴重。