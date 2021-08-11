[股海大丈夫] 大盤走勢轉弱 後市如何看待? 首先關注這3個族群!

<大盤動向>

台股今日開低走低，開盤跳空跌破季線，但早盤在權值股的勉力撐盤下，指數一度翻紅，但 10 點過後，航運開始下殺，帶動大盤一路下挫，最低來到 17,090.25，1 點過後，因周選結算緣故，主力開始透過權值股拉高指數結算，終場收 17,227.18，成交量為 3,884 億元，三大法人合計買超 33.51 億元，其中投信再度轉賣，賣超 32.28 億元，法人成交比重 26.62%；在櫃買方面，權值股普遍收黑，櫃買指數大跌 2.16%，三大法人同賣，合計賣超 32.28 億元，就技術面來看，包含季線在內的短天期均線全部跌破，且 KD 及均線都呈現高檔死亡交叉之走勢，但是今日指數在尾盤拉抬下，沒有跌破關鍵點位 7/28 收盤價 17,135 點，明日可重點關注此點位是否有守。

<類股動向>

在權值股方面，今日普遍收紅，以鋼鐵及金融表現最佳，電子權值股中僅台積電 (-0.17%)、聯發科(-1.3%) 下跌，而大盤跌幅加劇的主因，長榮及陽明，分別下跌 5.38%、3.85%；同時，今日也可觀察到，昨日大漲的個股，今日幾乎都收黑，甚至跌幅比其他個股更重，如聚積 (6224-TW)、聚和(6509-TW)、美琪瑪(4721-TW) 等，在航運方面，三雄今日盤中都幾乎打到跌停，但尾盤有拉抬現象，普遍留長下影線，以下將分別解析三大指標類股後續發展。

<航運>

以目前大盤走勢與成交量變化來看，不得不說，目前台股還真的不能沒有航運，從 6 月起，大家似乎都已經習慣了，大盤每天四五千億元以上的” 新常態”，在陽明進入處置後，大盤成交量一落千丈，近兩個禮拜都維持在 3 千多億的成交量，明日陽明即將出關，股價若強攻漲停的話，可直接衝破盤整區間高點 135.5，明日可針對此點進行關注，並同步關注大盤成交量及成交比重變化。

<IC 封測>

IC 封裝及測試族群，位於半導體產業的下游，為半導體產業非常重要的一環，以電子股近期走勢來看，封測族群明顯表現較強，且其中多檔標的營收皆有反映旗下半年供不應求狀況，如昨日公布二季合併營收的 #南茂 (8150-TW)，以及 CIS 封測的 #同欣電 (6271-TW)，南茂在法說會上也表示，短期晶圓供貨吃緊，記憶體材料交期拉長，第三季封測代工均價會再漲，7 月起已調漲部分封測價格，且 8、9 蘋果會加速拉貨，# 日月光、# 力成、# 京元電、# 頎邦、# 超豐、# 精材、# 訊芯 - KY 等，後續都將成為拉動大盤回彈的重要角色。

<晶圓代工>

在半導體族群中，占整體產值最大比重的莫過於晶圓代工族群，目前台灣晶圓代工前三大廠，分別為龍頭 #台積電，晶圓代工二哥 #聯電，以及浴火重生的 #力積電，除此之外，台積電持股的 #世界先進，則是僅次於力積電，在台積電方面，昨日公布 7 月營收 1245.5 億，月減 16.1%，年增 17.5%，但今日股價並沒有過激反應，反而收長下影線，後續只要國際局勢回穩，台積電隨著蘋果「A15」處理器放量生產，台積電 8 月和 9 月營收將可望回升，並帶動大盤上攻。

在 5 月中傳產氣勢正旺的時候，我提前告知各位朋友 6 月電子即將大軋空，現在季報及 7 月營收陸續公布，電子股卻不斷遭到大盤壓回，下半年是電子傳統旺季，有許多題材還靜待發酵，真正績優的個股是藏也藏不住的，先前我不斷提及的 #辛耘、# 明安等，今日都逆勢上漲，至於 #晶豪科、# 精材、# 友達、# 台表科、# 臺慶科、# 健和興等我也都還是持續看好，更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看。



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