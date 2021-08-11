蔡明彰觀點：美國基建加持 鋼鐵超級周期來了

今天報告的主題是「美國基建加持 鋼鐵超級周期來了」。

萬寶投顧蔡明彰強調，近期台股走勢疲弱，第二度跌破季線支撐，主因有兩大變數，Delta 病毒使下半年經濟成長趨緩，但上半年台股大漲了 20.5％，基期較高，需要一波修正。

另外，聯準會有很大機率在未來 1～2 月宣佈縮減 QE，存在外資賣超、新台幣走貶的股匯雙殺風險。由於股市提前反映，大盤自 7 月歷史高點 18,034 點以來，修正 6.3％，7 月底低點 16,893 點，視為第一隻腳，若本週成功守住季線，16,893 點可望成為底部，否則還要再打第二隻腳，半年線 16,900 點為下檔支撐觀察位置。

最近台股利多不漲的現象，個股半年報及 7 月營收亮眼，但股價不反映，原因存在籌碼凌亂，有人已持有不少股票，但持股信心已不如上半年強勁，利多趁機出貨，要解決利多不漲只有兩個途徑，拉長整理時間或籌碼換手，籌碼換手的具體現象是融資減肥，本波融資餘額最高 2,999 億元，迄今減少 4.9％，似乎融資減肥幅度仍少於大盤跌幅。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是 8 月 15 日公告半年報期限之前，融資仍需進一步減少，盤面激烈震盪。不過，不必太悲觀，台股基本面強過其他亞股，當外資擔心聯準會收縮 QE 而賣出台股告一段落後，下階段在亞股回補持股，第一個對象必然是台股。

聯電 (2303-TW)、日月光投控(3711-TW)7 月營收歷史新高及第三季展望良好，台塑集團的台塑(1301-TW)、南亞(1303-TW) 今年可望賺一個股本，本益比僅 9～10 倍，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金(2881-TW) 前 7 月大賺 1,000 億元，但股價本波高點迄今下跌 8％，有跌過頭現象。

少了台積電 (2330-TW)，但有這些產業龍頭的抗跌示範，台股籌碼換手後應還有行情，中鋼(2002-TW) 經過股價修正 33％，整理長達三個月後，近來站回季、月線，週三大盤殺聲隆隆，中鋼仍收紅。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國參議院投票通過 1 兆美元基建法案，該法案包括 5,500 億美元新基建預算，預料在 9 月眾院再通過，將在未來 5 年啓動全美國道、橋樑、供水等建設項目，美國上次大規模基建建設是二次大戰的羅斯福時代，迄今已長達 80 年。

美國雖在科技領先中國，但基礎建設落後，近 10 年來與中國 GDP 差距拉近，拜登總統全力推動基建，頗有中美貿易戰 2.0 版的味道。川普執政發動中美貿易戰，對中國產品加徵 10～25％關稅，也限制華為取得先進晶片，現在換成中國捏美國脖子。

中國自 8 月起取消鋼鐵出口退稅，傳聞 9 月起加徵鋼鐵出口關稅 10～25％，中國是全球最大鋼鐵生產國，一個唐山市就相當全美國的鋼鐵產量，一旦限制鋼鐵出口，使美國無法取得足夠的鋼鐵材料，美國基建預算必須上調，將加重通膨。

美國國會可能在 10 月鬆綁舉債上限，加上聯準會即將縮減 QE，通膨加劇，公債殖利率看升，週二參議院通過 1 兆美元基建計劃，同時 10 年期公債殖利率上揚至 1.35％，造成傳產漲、科技跌，道瓊指數、標普寫下歷史新高，但那斯達克、費城半導體指數下跌，週三台股由電子股引導殺盤，尤其本波漲幅大，對公債殖利率看升利空敏感的中小電子成重災區。

萬寶投顧蔡明彰強調，中國祭出殺手鐧，以舉辦 2022 年冬奧為理由，唐山市下令鋼鐵企業減產 30～50％，幅度大於原先減產 30％，減產即日起到明年 3 月。中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山，唐山市鋼鐵產量佔中國 15％，具有指標作用，中國鋼鐵供給大幅下滑，導致鋼材報價飆漲，目前美國熱軋每噸 1,800 美元，中國才 1,000 美元不到，可想美國推動基建後，鋼材價格將失控，拜登執政的中美貿易戰 2.0 版，鋼鐵取代晶片成戰略物資。

瑞士信貸分析師表示，鋼鐵行業將進入超級周期，估計美國鋼鐵股明年將上漲 40％，摩根士丹利分析師也認為鋼價上漲，為鋼鐵股帶來更強勁現金流量及更高股息報酬率，紐柯鋼鐵 NUE 為全美最大鋼鐵廠，預料可取得不少政府基建的合約。

週二紐柯鋼鐵大漲近 10％，刷新天價，今年來已大漲 104％，不僅美國鋼鐵股，大陸鋼鐵股也全面上漲，唯獨台灣鋼鐵股逆勢下跌，非戰之罪，應是受大盤重挫拖累，將來仍會反映美國基建的長期實質利多。

中鋼身為台灣鋼鐵龍頭，上次超級周期是受中國推動基建影響，2003 年 SARS 後，中國大力推動基礎建設鐵公雞，中鋼在 2003～2007 年，平均每年 EPS 4.4 元，比 2002 年的 1.86 元，顯著成長 1.37 倍，股價從 11 元漲到 54.4 元，大漲近 4 倍，這是中鋼過去 20 年最輝煌的時代，但成也中國，敗也中國，中國鋼鐵產能大肆擴充，佔全球一半以上，傾銷全世界打壞鋼鐵價格。

中鋼在 2011～2020 年的十年中，平均每年 EPS 降至 0.9 元，鋼鐵供過於求，使中鋼陷入低潮。今年鋼價上漲，中鋼上半年淨利 247 億元，EPS 1.6 元，今年可望是建廠 50 年最好的一年，全年淨利挑戰 600 億元，EPS 上看 3.6 元。

明年中美爭奪鋼鐵戰略物資，中鋼就如同台積電受惠中美爭奪晶片而受惠，中鋼 2022 年 EPS 將輕易跳上 4 元，強龍不壓地頭蛇，美國基建最受惠仍是美國本土的鋼鐵廠，曾是道瓊成份股的美國鋁業，在美國本土有完整的鋁一貫化工廠，週二大漲 8％，今年來上漲逾 70％。

台廠大成鋼 (2027-TW) 除了在美國有最大不鏽鋼通路，也有鋁捲工廠，目前美國仍對外國進口的鋁產品加增 10％關稅，因而推動基建，也使大成鋼成最大的贏家。

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