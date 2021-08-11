台股持續清洗浮額 籌碼優勢股相對抗震？

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數今日 (8/11) 跌破季線，成交量持續僅剩 3,884 億元，近期當沖幾乎成為眾矢之的，股價常常只有一日行情，讓許多投資人很焦慮，由於盤面缺乏主流，台股跌破季線，技術面偏弱，市場偏向保守，建議投資人靈活調整投資策略，尋找業績面和籌碼面好的個股搭起金鐘罩。



外資在上週積極買進台股之後，本週翻臉連三賣，不過八大官股進場護盤，無奈融資餘額居高不下，要全面反攻不易，只能單點突破，電子族群開始進入傳統旺季，公股護盤的標的，多是財報佳、產業前景透明度高的科技股為主。



台積電 (2330-TW) 週一 (8/9) 尾盤神來一筆強拉上漲，近三天台積電股價相對抗震。據了解，應該是壽險大戶敲的買單，而台積電最新 7 月營收公布確實再創歷年同期新高達 1,246 億元，年增 17.5％。

蘋果最新 M1 晶片委由台積電獨家 5 奈米生產製造，不但電池續航力好，效能更佳，蘋果不只應用在 Mac，還進一步應用到 iMac、iPad Pro，蘋果已經決定在 2 年內逐步汰換掉英特爾晶片，加上下半年 iPhone 等新品推出，預估台積電第三季營收將季增 9.5％～11.7％。



蘋果新品供應鏈當中包括台積電、日月光投控 (3711-TW)、載板廠景碩(3189-TW)、PCB 廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW)，鏡頭廠玉晶光(3406-TW) 近期多少有法人青睞，後續股價可多留意。



蘋果還有一樣新武器就是 Apple Car，市場傳出蘋果近日組了一個 iCar 團前往韓國和樂金、SK 接洽，顯示蘋果在電動車市場有決心而且正在加快腳步，而台灣供應鏈市場完整、技術能力好，相關族群很有機會擁抱 Apple Car 商機。

包括 IC 設計廠瑞昱 (2379-TW)、聯詠(3034-TW)、茂達(6138-TW)、導線架順德(2351-TW)、界霖(5285-TW)、電池廠康普(4739-TW)、PA 廠穩懋(3105-TW)、全新(2455-TW)、散熱廠健策(3653-TW)、磊晶廠漢磊(3707-TW)、LED 廠億光(2393-TW)、銅箔廠金居(8358-TW) 、PCB 廠金像電(2368-TW)、台燿(6274-TW) 等，這些個股法人也多所布局，隨著電動車發展未來業績相當樂觀。



萬寶投顧陳子榕指出，6/24 我向大家推薦界霖，股價從 86.5 元一路漲到 143.5 元，大漲 57 元，漲幅 7 成；5/7 日月光股價還在整理時，我就和大家分享，股價近日來到歷史新高 133.5 元，漲幅逾 2 成，且法人買超。我常說，好股票有時得耐住性子，最後不但豐收而且風險相對小。請參考 6/24 < 衝破疫情限制 內資認養股持續高飛？>。



萬寶投顧陳子榕指出，台股技術面在均線扣抵下多空交戰，短線上建議先降低持股，汰弱留強，靜待浮額沉澱後再擇機進場，這樣投資之路才能持盈保泰、長長久久。



日月光投控 (3711-TW) 受惠全球 5G、AI、IoT 等新應用，在半導體強勁帶動下，日月光產能供不應求，上半年封測事業毛利率順利達標 25％，預估 2023 年封測才能達到供需平衡；預估第三季營收季增 35％，單季營收挑戰新高，全年獲利賺 1 個股本。而因應市場需求與競爭，日月光上調今年資本支出至 19～20 億美元，並持續開發晶片堆疊技術，看好後續表現。

新日興 (3376-TW) 為 MacBook 和 AirPods 充電盒軸承供應商，上半年合併營收為 60.31 億元，年減 5.91％，主要係因 Q2 營收衰退影響，估新日興 Q2 營運有望落底，下半年將較上半年回升。新日興 Q1 EPS 為 1.54 元，優於去年同期的 1.42 元，8 月蘋果新品開始拉貨，第三季業績將明顯回升，將挹注新日興第三季營收季增 37％，第四季達營運高峰。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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