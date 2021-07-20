疫情帶動綠色投資風氣 逾半數法人看重永續投資重要性

永續投資蔚為風潮，也讓法人對績效信心攀升，根據施羅德投資集團最新調查，新冠疫情提高法人對永續投資的關注，52% 的法人認為永續投資變得更重要，僅 8% 法人表示不相信永續投資的好處，與 2018 年 23% 相比大幅下降。

根據施羅德針對法人最新調查發現，法人對於永續投資產品的績效，越來越有信心，僅 385 的法人擔憂永續投資績效，比例低於前一年的 45%，更較 2019 年的 48% 明顯下滑，為連續四年下降，顯示出法人越來越不擔心永續投資相關產品的績效表現。

而新冠疫情爆發也增加法人對永續投資的關注度，52% 的法人認為永續投資變得更重要，這個比例在歐洲更高達 62%；全球只有 8% 的法人表示不相信永續投資的好處，與 2018 年的 23% 相比大幅下降。

此外，聯合國氣候變遷會議 11 月將召開，環境議題不意外地成為法人關注焦點，調查發現，全球有近三分之二 (64%) 法人認為，氣候變化或使用化石燃料等環境議題是最重要的主題。

以區域來看，對環境的關注在歐洲法人中尤其明顯，也是北美和亞太地區法人的主要焦點，但法人也坦言，永續投資仍舊充滿挑戰，最大的問題就是「漂綠」(Greenwashing)，有 59% 法人強調這是最大的障礙，與一年前調查的 60% 相去不遠。

