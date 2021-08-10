【富蘭克林】成長及價值雙題材並進，多元布局參與美股行情

史坦普 500 指數連續六個月上漲後，八月份以來市場權衡變種病毒對經濟復甦的影響以及聯準會貨幣政策前景，牽動美股高檔震盪，所幸企業財報表現強勁，帶動美股持續緩步墊高 (彭博資訊，至 8/5)。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，歷史經驗顯示，值此過渡階段，股市出現盤整為正常現象，今年夏季投資人揣測聯準會的政策行動可能造成股市波動，然而，聯準會因經濟強勁復甦而逐步收緊貨幣政策對於股市的影響應是暫時的，在穩健的基本面支持下，建議股市若有回檔應視為進場機會，建議成長及價值雙題材並進，多元布局參與美股行情。

富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人格蕾絲．赫菲認為，疫苗接種持續、活動限制減少、充足的現金及健康的經濟基本面提振了消費者、企業以及投資人信心，優於預期的企業財報亦支撐股市。儘管疫情造成的供需不平衡推升通膨上揚，但預期持續性高通膨的可能性不高。我們持續專注於尋找具備上漲催化劑但股價仍低於其公允價值的投資機會。截至 2021 年六月底，富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 產業布局以金融類股佔比約二成最高，工業類股比重約 13%，並精選較低評價的醫療及科技類股搭配，比重各約 16% 及 12%。

根據 refinitiv(8/5) 統計至今有 85% 史坦普 500 企業公布第二季財報，88% 的企業公布獲利優於預期，其中，金融、科技及醫療類股獲利優於預期的比例均逾九成，表現突出。格蕾絲．赫菲指出，隨著經濟情勢好轉，美國大型銀行得以釋放在疫情期間提撥的貸款損失準備，而且因壓力測試過關，多家大型銀行接連調高股利配發或買回庫藏股，輔以目前金融類股相對大盤本益比仍低於長期平均，評價面仍有回升空間。另外，醫療類股亦是評價相對遭到市場低估的族群，隨著經濟重啟，消費者正逐漸恢復過去的醫療消費模式，長線在全球人口高齡化趨勢支持下醫療保健支出將隨之成長，有利醫療類股後市表現。

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