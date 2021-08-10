國產Q2純益季增45% EPS 0.65元 上半年每股賺1.1元

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (10) 日公告第二季財報，稅後純益 7.7 億元，季增 45.1%、年增 0.7%，每股純益 0.65 元；上半年稅後純益 13 億元，年增 25.9%，每股純益 1.1 元。

國產第二季營收 54.85 億元，季增 7.7%、年增 20.2%；毛利率 17.2%，季減 1.3 個百分點、年減 0.6 個百分點；營益率 13.7%、季減 0.8 個百分點、持平去年同期；稅後純益 7.7 億元，季增 45.1%、年增 0.7%，每股純益 0.65 元。

國產上半年營收 105.78 億元，年增 24.5%；毛利率 17.8%，年增 2.8 個百分點；營益率 13.9%，年增 3.1 個百分點；稅後純益 13 億元，年增 25.9%，每股純益 1.1 元。

國產表示，台商回流與科技擴廠風潮，目前僅是開端，未來會長期持續向上發展，加上前瞻建設基礎動能不斷發酵，國內營建市場長期看好，公司目前手中的庫存訂單已經上看兩年左右。

國產強調，目前還有國家的科專計畫發展進行中，研發高端混凝土如巨積、清水、高強度、高流動、防水抗滲、鏡面混凝土等，不僅能提升競爭優勢，也有助毛利率及獲利提升。