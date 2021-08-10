本土疫情趨緩 金融風險指數連兩月下降 留意兩大風險

國內疫情趨緩，台灣金融風險指數 (TAIFRI) 連續兩個月下降，7 月指數為 98.9 分，較 6 月下滑 0.1 分，但金融研訓院提醒，Detla 變種病毒持續升溫，加上聯準會醞釀縮減購債規模，仍要留意台股高檔震盪與海外高收益債風險兩大風險。

隨著防疫措施緩步解封與警戒降級，金融風險也有降溫趨勢，金融研訓院今 (10) 日公布 TAIFRI 指數，7 月風險指數較前月微降 0.1 分來到 98.9，是 5 月攀升至新高後，連續兩個月下降。

在四大構面分項指數部分，包括資產評價、非金融部門、金融部門、傳染與蔓延等風險也同步趨緩，但四大構面之下的 11 個分項中，6 個分項風險指數下滑，1 個不變，但仍 4 個分項風險上揚。

股市部分，台股 7 月大盤本益比跌至近兩年來新低，風險溢酬則連續三個月上揚，創下 2020 年 4 月以來新高，整體而言 7 月股市整體風險下滑。

要注意的是，隨著國際疫情持續惡化，市場預期心理升溫影響，加上當沖比重持續攀升，須留意短線交易比重上升對台股波動程度增加，建議要留意第三、四季疫情期間的產業前景並嚴控投資部位風險。

在信用風險方面，隨著疫情升溫企業紓困措施延續，導致美、日、歐信用風險表現和緩，惟中國大陸受恆大遭降評與國企信用風險影響，日本以外的亞洲地區信用風險 已連續五個月攀升，後續要留意海外市場信用風險變化。