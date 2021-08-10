中國1-7月進出口、出口、進口規模均創歷史新高

中國商務部周二 (10 日) 發布數據，今年 1-7 月進出口、出口、進口規模分別爲 21.34、11.66、9.68 兆元人民幣，均創歷史新高。

以年增率來看，進出口、出口、進口分別增長 24.5%、24.5%、24.4%，也達近 10 年新高。

商務部表示，國際市場需求繼續恢復，出口美國、歐盟、日本等傳統市場合計成長 22.6%，拉高整體出口增速 11.5 個百分點。此外，與新興市場貿易合作不斷深化，對東協、拉美、非洲等新興市場出口合計增長 26.5%，拉高整體出口增速 13 個百分點。

從出口商品結構來看，機電產品出口年增 25.5%，占比較去年同期提高 0.5 個百分點至 59%，拉高出口增速 14.9 個百分點。1-6 月，中間品出口年增 34%，占比提升 2.2 個百分點至 50.7%。

商務部稱，外貿新業態持續高速增長。1-6 月，跨境電商出口年增 44.1%，市場採購貿易方式出口年增 49.1%。新能源汽車帶動汽車出口增長。1-7 月，汽車出口年增 102.5%，增速創歷史同期新高。

商務部認為，當前全球疫情仍在持續演變，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇，經濟復甦仍存在很大不確定性。