Delta病毒侵蝕燃料需求 傳中國最大煉油廠下調開工率

大宗商品市場信息供應商 ICIS 指出，因 Delta 變種病毒大幅削弱陸空運燃料需求，中國最大煉油廠正在縮減業務規模。

Delta 變種病毒風險升溫，迫使中國政府推行嚴厲限制措施，因此既使正值夏季旅遊旺季，中國民眾仍不得不撤銷旅遊規劃，促使市場重新評估原油需求前景。

隨著病毒再度席捲，ICIS 分析師 Jean Zou 表示，中國石化 (Sinopec) 本月將下調部分工廠開工率，較 7 月水平調降 5%-10%。

中國顧問公司 JLC 上週發布報告稱，與 7 月初相比，7 月 20 日至 8 月 6 日期間的燃料需求估下滑 30%，且預計 8 月剩餘時間還會繼續對能源消費造成衝擊。

上海保銀投資管理 (Pinpoint Asset Management) 首席經濟學家張智威表示，雖然嚴厲的防疫策略將為國家帶來相對安全的環境，與此同時，這種戰略也可能打壓經濟擴張和能源需求，代價恐過於昂貴。

OAG 數據顯示，過去一週內，中國航空公司所提供的座位數量大減 32%，BloombergNEF 報導也稱，受疫情衝擊的中國城市交通流量，平均較正常水平大跌 70%。

BNEF 駐北京分析師 Luxi Hong 稱道，交通流量大幅下滑，將為陸運燃料消耗造成重大打擊，迫使中國石化在內等能源生產商降低煉油運作率。

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