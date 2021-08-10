長短料影響客戶訂單遞延 威剛7月營收32億元 月減3.4%

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 32.68 億元，受到長短料問題影響，客戶訂單遞延，使營收較上月稍減 3.46%，但仍年增 20.32%，站穩高檔；前 7 月累計營收 229.86 億元，年增 32.21%。

威剛指出，7 月客戶端因電源管理 IC、音源編碼 IC 及石英元件等零組件缺料影響浮現，長短料問題造成筆電及 OEM 廠無法順利出貨，連帶出現客戶訂單遞延。目前訂單遞延狀況已趨緩，預期 9、10 月將明顯緩解。

威剛表示， 第三季 DRAM 合約價續漲 8-10%，今、明兩年 DRAM 上游產能增加相當節制，加上要轉進量產新一代 DDR5 製程更困難複雜，勢必會消耗不少 DRAM 產能，包括資料中心、5G 基礎建設、車用電子等新應用對 DRAM 消耗量也持續增加，預期明年第一季後，市場需求仍可望大於供給。

威剛表示，第三季進入消費性電子產品傳統旺季，記憶體價格與市場需求都將持續升溫，不只 DRAM 合約價續漲，NAND Flash 價格也正面表態，相關產品線 7 月營收更年增 3 成，顯示客戶已啟動備貨腳步，可望帶動相關產品出貨動能。

威剛今年也全力搶進電競市場，旗下電競品牌 XPG 日前首次舉辦全球線上新品發表會，推出新款筆電 XENIA 14 Lifestyle Ultrabook、固態硬碟 GAMMIX S70 BLADE、PRECOG AERO 無線電競耳機等新品，預期未來 1 至 2 年內，電競相關產品將成為公司成的要角之一。