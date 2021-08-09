〈台股盤後〉電子弱勢拖累 鋼鐵航運吸金收長下影線

台股今 (9) 日受到電子股弱勢拖累，在航空、鋼鐵等群族表現強勁撐盤下，大盤終場小跌 41.13 點或 0.23%，收 17485.15 點，成交金額 3489 億元，留長下影線支撐。

觀察今日權值股表現，雖然台積電尾盤翻紅，但其餘大型電子股弱勢，鴻海收跌，台達電跌逾 1%，聯電、日月光投控等均走跌；另外，IC 設計相關的聯發科、矽力 - KY 也跌逾 1%，聯詠跌近 4%。

另外，被動元件指標國巨、華新科雙雙走跌，ABF 載板三雄的南電、景碩重挫逾 3%，欣興也收跌。

在電子股弱勢下，資金再度追捧航運股，其中中國為了防疫，傳出限制歐美線所有貨運航班暫停過夜到 8 月底，將帶動航空貨運供給吃緊、運價將一路飆漲，航空雙雄雙雙攻上亮燈漲停。

航空雙雄領漲下，貨攬業者中菲行也攻上亮燈漲停、捷迅也漲逾 8%，飛機維修相關的亞航也亮燈漲停；其餘航運股方面，貨櫃海運三雄中，陽明漲 1.1%，長榮也收紅，僅萬海小跌作收，台聯櫃則攻上漲停。

另外，中國傳出有意針對出口鋼品加徵關稅，鋼鐵股今日再度發動攻勢，中鋼漲 4.4%、中鴻也長近 4%，大成鋼也收漲 2.6%，運錩、新光鋼等也有 2-3% 左右的漲幅。