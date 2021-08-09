疫情衝擊東南亞紡織供應 宏遠迎轉單成衣事業將轉盈

東南亞多國疫情嚴峻，紡織供應鏈受到嚴重衝擊，不少品牌尋找非東南亞產能應急，遠東集團紡織廠宏遠 (1460-TW) 也迎來轉單，加上既有訂單強勁，下半年成衣事業可望擺脫虧損轉盈，全部廠區都將開始賺錢。

宏遠因辦理現金增資，目前處於緘默期，但據悉，公司在手訂單狀況能見度佳、動能強勁，整體營運大幅好轉，加上轉單助攻，營運可望更上層樓。

宏遠上半年布廠都維持獲利，但成衣廠未轉盈，不過，隨著既有客戶訂單強勁，加上轉單加持下，海地、衣索比亞等 2 個廠下半年營運也將好轉，全部廠區都將開始賺錢，挹注營運。

由於越南疫情居高不下，首都河內更是爆發新一波群聚，目前越南有超過 1/3 地區仍實施嚴格疫情管制措施；印尼、柬埔寨以及泰國等地疫情同樣嚴峻，東南亞是紡織產業重鎮，此波疫情也嚴重衝擊供應鏈生產及交貨。

宏遠雖然在泰國也設有布廠，但離人口稠密地區較遠，未受疫情影響，此外，宏遠在美國北卡以及台灣、上海等地設有布廠，在海地以及衣索比亞則有成衣廠，海外短鏈布局的優勢，也讓品牌客戶找上門尋求支援。

根據宏遠年報，目前成衣事業以海地及衣索比亞為主，營收占比約 1 成，但去年光是虧損就達 2.2 億元，今年擺脫虧損顯見營運改善見成效，有利宏遠獲利邁大步。

宏遠今年以來連 2 季賺錢，第二季每股純益 0.12 元，較首季 0.04 元大增 2 倍，上半年來到 0.16 元，也較去年同期每股虧損 0.77 元顯著改善。