美基建法案有機會 全球股市上揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國基建法案進入最後關鍵期間，同時 7 月份就業數據大幅好轉，激勵市場表現，美股全週上漲 0.9%；

2. 歐洲經濟火車頭德國最新公布之零售銷售與工廠訂單月增與年增率優於預期，且在政府公債殖利率下降的情形下，成長類股帶動整體歐股上漲 2.1%。

新興市場

1. 中國官方監管可能擴大至遊戲行業，使得騰訊、網易等涉及遊戲產業的股票大幅下滑，儘管製造業、進出口數據疲軟，然而服務業數據有所回溫，中國股市幾乎收於平盤；

2. 印度疫苗施打速度與各地管制措施得宜，加上數據面也顯示經濟狀況仍在復甦，帶動外資流入且激勵股市再創新高，單週則上漲 3.2%。

債券市場

1. 美國勞動數據改善，市場判斷聯準會轉向鷹派的速度將加快，美國 10 年期公債殖利率回升至 1.3%，全球公債則下跌 0.5%；

2. 儘管本週市場情緒改善，但在美國公債殖利率上升的相互抵銷下，高息債券（如全球高收益債券和新興市場債券）幾乎維持平盤，而當地新興債則在強勢美元影響下，下跌幅度較大，單週下跌 0.6%。

原物料、匯率

1. 對未來通膨預期降溫和預期貨幣政策轉鷹，令黃金暫時失去上漲動力，金價收在 1,763 盎司 / 美元，單週下跌 2.8%；

2. Delta 病毒來勢洶洶，令各地每日新增確診人數快速上升，影響市場對未來原油需求預期，油價下跌 6.8%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/8/9（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/6）

資料來源: Bloomberg，2021/8/9（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/6）

三大市場關鍵事件及分析

1. 縮減購債，對美國經濟實質影響不大

聯準會副主席表示可能於今年內開始縮減購債規模，引起投資人緊張，但從聯準會資產負債表變化來看，縮減購債規模對美國流動性與經濟的實質影響不大，影響大多為心理層面。

資料來源：Bloomberg、聯準會，「鉅亨買基金」整理，2021/8/5。

2. 對經濟前景悲觀，公債殖利率下滑

從 5 月以來，美國與德國 10 年公債殖利率雙雙下滑，而從通貨膨脹率預期與長短期公債間利差變化來看，對經濟前景轉趨悲觀為下滑主因。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，長短期利差為 10 年與 2 年公債間利率差距，2021/8/5。

3. OECD 警告全球房價高升，解剖各國家庭負擔

疫情期間房產需求大增，在全球各地普遍見到房價上漲的現象，OECD 擔憂可能為經濟穩定性帶來威脅。相較 08 年的水準，目前歐美家庭債務水準仍較低，但在某些其他地區則狀況較差。

資料來源：OECD、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/5。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/5。

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