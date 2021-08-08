〈觀察〉電商淡旺季效應降 滲透率成營運擴大關鍵

網購業者第二季多繳出亮麗營運成績單，富邦媒 (8454-TW) 稅後純益創單季次高，網家 (8044-TW) 則創下 4 年來同期新高，由於疫情推升網購甚至周期購生活必需品、冷藏冷凍生鮮產品銷量，成為線上銷售新成長動能，隨著各大電商積極強化短鍊布局，配送速度更快，有利電商滲透率加速提升，淡旺季的界線正逐漸式微。

儘管處在傳統淡季，富邦媒第二季合併營收達 222.58 億元，季增 21.22%，年增 40.57%，創單季新高，網家則創 117.32 億元，季增 2.11%，年增 13.98%，創單季次高，在公布第二季財報後，網家第二季獲利則創 4 年來同期新高，顯示電商市場在疫情的影響下快速成長，淡季不淡。

歐系外資出具報告指出，預估至 2025 年，台灣的電子商務滲透率將從去年的 12% 上升到 20%，成長空間仍相當龐大。

事實上，電商提供的商品選項越來越多元，並接觸到更多的新客群，據 momo 購物網觀察，男性網購消費實力持續壯大，站上男性會員訂單數年增幅高達 40%，以經濟基礎實力穩固的 30-49 歲會員為主力消費族群，29 歲以下新生代和 70 歲以上高年級生網購實力也持續升級，並帶動保健食品、3C 家電、圖書和傢俱買氣。

另一方面，momo 統計，週期購於 2019 年底推出，使用會員數逐年成長，今年更較去年增加 2 倍，為了強化女性客群，momo 購物開發新的商品線，近期週期購再推 Beauty Box 美妝禮盒訂閱新服務，結合品牌新品和熱銷好貨自動配送，有利進一步擴張在美妝市場的市占。

而 PChome 網路家庭近來則宣示與戰略夥伴 Pickupp 合作物流配送，藉此擴大短鏈物流服務。

網家認為，電商已是疫情下民生經濟中最重要的社會支援系統，透過與 Pickupp 的合作，可促進物流資源的補給與運用更具彈性。

因此，可觀察到，在配送速度加快下，近來生鮮也成為各電商積極拓展的新戰場，PChome 24h 購物近來啟動 PChome 生鮮專區，提供生鮮食品一站式購足服務，近日擴大攜手連鎖超商龍頭 7-11 推出冷凍超商取貨服務，以迎合消費者的生活習性。

創業家 (8477-TW) 則指出，銷售食品和民生用品占比已超過 40%，以具備高 CP 值特性回購、高黏著用戶為消費主力，因此，接下來旗下生活市集將拓展自有品牌商品，並制定良好的客戶引流機制轉移購物板塊至非防疫商品。

整體來看， 隨著電商短鍊布局逐漸到位，24 小時到貨幾乎已是大型電商業者的「標配」，甚至持續挑戰 6 小時、3 小時到貨，生活用品銷售版圖部分轉移到線上，同時，冷鍊物流基礎建設逐漸到位，網購生鮮逐漸成新顯學，有助電商淡季不淡、旺季更旺，而淡旺季界線逐漸式微，電商的營運規模正持續擴大。