三大網購趨勢成形 電商消費邁向全齡化

電商平台遠傳 friDay 購物今 (5) 日就上半年站內消費數據發表最新網購觀察，預測未來將出現三大網購新常態，包括防疫常備、精準採買和食力升級，同時，網購消費年齡層邁向全齡化，上半年站內 20-25 歲消費者成長幅度高達近 90%，而 40 歲以上客層消費也年增 20%。

friDay 購物指出，受本土疫情升溫影響，消費者線上購物行為改變較去年上半年更甚，從上半年消費品類來看，居家抗疫防護用品、工作學習與娛樂用品、覆熱和生鮮商品類，銷售最多增 4 倍，因此，預測「防疫常備」、「精準採買」和「食力升級」三大趨勢將成為網購新常態。

friDay 購物統計，上半年站上整體買氣年增 30%，其中，20-25 歲消費人數成長近 90%，且此年齡層消費者的訂單數成長近 120%，而熱門購物時段也從以往的夜間時段，轉移至中午時段 12 點至下午 2 點，顯示隨著工作場域轉向居家，日間訂購大幅成長。

friDay 購物認為，未來將出現三大網購新常態，其中，由於防疫已成日常，相關商品持續熱銷，除了口罩、酒精和紫外線消毒燈熱賣，其他如防疫面罩、防護衣等成為新熱門商品。

另一方面，由於工作、學習和娛樂轉至居家，減少衝動購買，轉向目的性採買，friDay 統計，三級防疫警戒後，站上筆電、平板等 3C 商品買氣最高成長 3 倍，而空氣清淨機、清潔家電、居家收納層櫃等淨化或改善居家空間用品，也成為精準採買用品之列。

friDay 也觀察到，過往網購前三大熱門品項為居家用品、3C 商品與美妝保養品，受疫情影響，站上覆熱熟食、生鮮商品買氣一舉取代美妝保養品，且採買更趨向多元精緻，如名店、名廚即食與覆熱商品、輕級蔬果箱到豪華生鮮組合，均成為未來自煮生活採買指標。