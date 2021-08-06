科學繪圖花草，以微觀視角吟詠植物之美

北鳥老師

源自於台灣北部的北鳥老師，希望藉由手繪的過程，帶領人們向自然學習，以更微觀更有深度的方式，了解植物的生命脈絡，詠嘆綠意之美，尋求內心的平靜與秩序。

旅人誌

【Profile】北鳥老師

造園景觀技術士，師範美術教育畢業，台灣大學園藝景觀研究所修業。喜歡與植物黏在一起，無綠不歡，人生不能沒有植物、鳥、月亮，對生命永遠抱持尊敬的態度。

選址於台灣北部，成立工作室並開設植物繪畫課程，希望透過手繪植物，讓大家以微觀的角度，細細欣賞自然之美，感受植物生命的滾動，共同締造自己與植物、昆蟲相伴的大人的自然美學時光。目前為工作室的植物繪畫老師兼粉絲團北鳥 - 大人的自然美學時光的主理人，過去曾多次開設實體植物手繪課程；自 2020 年末發起「植物繪圖師的一年香草／藥用植物線上學習計畫」，希望以群眾募資匯集更多植物愛好者，推出一系列線上課程，實現每個月都能安心在家學習植物繪畫，只要打開電腦就能上課，畫累了想休息就休息，還能無限反覆觀看課程內容，省去實體課程的舟車勞頓時間，還能選擇自己喜愛的上課時間，也許是平日下班回家後、放假的週末午後，為自己挑個不被任何人打擾的時段，開啟全新的植物繪圖生活。

web northbirds.com

FB 北鳥 - 大人的自然美學時光

IG northbirds



喜愛感受植物生命脈動的北鳥老師，生活中圍繞著生氣蓬勃的綠色植栽，細心照顧枝葉扶疏的它們，就是北鳥老師生活中的最大樂趣。擅長科學繪圖的北鳥老師，繪圖中強調先細心觀察葉片，順著植物的紋理脈絡，用直尺精準確認測量後，優雅地揮灑於紙張，描繪出栩栩如生的自然葉片。「我很喜歡植物，不只是因為它們好看而想種養，而是想感受植物豐沛的生命力，因此我喜歡用微觀的方式觀察植物，看它們是怎麼生長、生命的紋路長怎樣，一邊觀察一邊手繪出來，透過繪畫還原植物的真實樣貌，更自己更貼近生命本質，在這個過程中，身心靈都能感到很寧靜。」北鳥老師說。

除了欣賞植物，北鳥老師更想帶給人們的是──藉由繪畫向自然學習，從觀察植物的過程中，去更了解植物背後的生長結構、感受質地、嗅聞味道，再用水溶性色鉛筆層層上色，完成一幅仿生的植物繪圖，從這個過程中，讓自己更貼近植物的生命樣貌，了解植物的各個面向，吟詠大自然的美好。

正因為特別著迷於理解植物的生長邏輯，再踏實地描繪於紙張的過程，北鳥老師堅持課程中一定要用真實盆栽植物來繪畫，不對著照片畫圖，也甚少畫切花。因為她認為離開了土的植物，生命就沒有那麼完整，她希望每一位學員來到這裡上課，可以放慢速度，花一整個下午的時間，了解植物的生長脈絡，一筆一筆描繪下來，之後再將植物小盆栽帶回家，繼續種養它，與它一起相處，感受生命力延續呼吸的過程。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》8 月號

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