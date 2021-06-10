6月續聚焦蘋果+IC族群 穩懋、全新向「錢」衝？

萬寶投顧陳子榕指出，台積電 (2330-TW) 最新宣佈第一季配發股息 2.75 元，市場上對於台積電股息一直多所期待，這次配 2.75 元，也是台積電自 2019 年改採按季配息以來新高。週四台股在台積電拉抬下，台股大漲 193 點，終場收 17,159 點，成交量 4,090 億元。

接下來正是電子股傳統旺季的開始，許多國際新品陸續推出，供應鏈將啟動新一波拉貨潮。蘋果 WWDC 今年仍然聚焦軟體，眾所期待的 MacBook Pro 尚未亮相，但是蘋果 Apple Car 已經積極在運作。



市場傳出，蘋果 2024 年問世的 Apple Car 將採新一代 LFP 磷酸鐵鋰電池，並且已經和大陸電池雙雄寧德時代、比亞迪洽談電池供應。磷酸鐵鋰電池雖然是大陸電池廠商的強項，但台廠相關廠商依然很有機會。



像立凱 - KY(5227-TW)是全球高端磷酸系鋰電材料龍頭，跨足汽車、固態電池、傳統電池領域、客戶遍佈日、韓、歐、美，近期積極搶攻電動車市場，受惠客戶測試和急單效應，5 月營收 4,100 萬元，年增 3,138.7％，累計前 5 月營收 9,800 萬元，年增 176.67％；另外，電源大廠台達電 (2308-TW) 的車載充電器、驅動馬達和驅動逆變器等車用電子營收持續升溫，今年預估成長 75％，充電樁業務營收則估成長 40％。



此外，市場先前也傳出蘋果將使用 LiDAR 光達 (光學雷達) 來實現自動駕駛功能，鏡頭廠佳凌 (4976-TW) 也可望受惠；還有車用導線架的順德 (2351-TW)、車聯網啟碁(6285-TW) 、切入電動車 ADAS 車用及資訊娛樂系統的 IP 供應商晶心科(6533-TW) 等，都是後續可以留意的目標。



近日為大家推薦的聯陽 (3014-TW)，6/9(週三) 股價奔上漲停，股價從 6/4 的 116 元漲到 132 元，漲幅 15％；6/3 分享的晶宏 (3141-TW) 股價也從 76 元漲到 93.3 元歷史新高，大漲 17 元，漲幅 23％。

透過金流追蹤，我們順利的把資金由傳產等原物料股高檔調節後，資金在 6 月初逐步轉進科技股，當個先知先覺者，才能成為市場贏家。請參考 6/4《 航空雙雄高檔爆量 欣興、景碩等 IC 載板夾優勢脫穎而出？》。



萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上雖然處於整理階段，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局時手腳要快，接下來我仍會持續和大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己戰勝大盤。

玉晶光 (3406-TW) 因新款 iPhone13 高階鏡頭優於大立光，獲蘋果要求提高出貨量並成為初期獨家供應商，出貨比重估將提升至 65～70％，優於市場預期的 40～50％，直接貢獻 6 月營收表現；VR 頭戴顯示器出貨量快速成長，下半年將貢獻每月營收約 1.8～2 億元，而明年 FaceBook，Sony、蘋果都將推出 VR 頭戴裝置，玉晶光透鏡出貨量大爆發；5 月營收 7.32 億元，月增 8.59％，看好下半年營運動能，預估今、明年 EPS 為 24.4 元、33.2 元，股價有機會衝 600 元。

一詮 (2486-TW) 為 LED 導線架廠，今年以來受惠於原物料及各項成本推升產品報價調漲，加上導線架、均熱片等產品市場需求熱絡，繼首季營收成長、稅後轉虧為盈，預期第二季可能仍在高檔。5 月營收月增 4.5％，年增 56％，創近 6 年來單月新高紀錄，國際銅及原物料大漲，一詮反映成本並已調漲部分產品售價，損益狀況可望改善；訂單能見度約 1～2 個月，均熱片前段製程進行擴產，新產能預計下半年開出。

金像電 (2368-TW)5 月營收 22.23 億元，月增 4.43％，年增 3.61％；受惠英特爾 Whitley 占伺服器板比重增加，第三季正式放量，AMD 新平台 Milan 伺服器今年也可望小量出貨；試產下一代 Eagle Stream 伺服器板，並開發 IC 測試板，預期明年效應顯現；網通 100G、400G 交換器板訂單上揚，筆電需求持續增溫，看好成長動能，估 EPS 為 5.09 元，本益比有拉高空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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