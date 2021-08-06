佛奇警告：每日新增病例近10萬例 美恐出現更危險的變種病毒

據報導，美國白宮首席醫學顧問佛奇 (Dr. Anthony Fauci) 在週四 (5 日) 警告表示，隨著美國每日平均新增確診病例接近 10 萬大關，超過去年夏天疫苗推出前的感染水平，美國恐怕會出現更危險變種病毒。

佛奇表示，如果出現一種超越 Delta 的新型變種病毒，美國恐怕將會陷入危機，與最初的新冠肺炎病毒相較，Delta 變種病毒的病毒載量高出了 1000 倍。

Delta 變種病毒已經被證實能夠感染接種過疫苗的人，使得美國的抗疫戰備受衝擊。莫德納 (MRNA-US) 週四警告表示，隨著 Delta 變種病毒持續傳播，突破性感染將變得更加普遍。

不過，疫苗仍然能夠有效防止重病和死亡，而且絕大多數新增確診者都是未接種疫苗的人。莫德納表示，該公司正在開發的加強劑，能對 Delta 病毒產生強大的免疫反應。

佛奇在接受採訪時表示，美國「非常幸運」擁有能夠抵抗變種病毒的疫苗，但是如果出現更危險的病毒株，情況可能就非如此了。

福奇說道：「如果另一種具有同樣高傳播能力並且更危險的病毒出現，那麼我們可能真的麻煩大了。 沒有接種疫苗的人錯誤地認為這只是關乎他們自己，但事實並非如此，這關係到所有人。」

根據約翰霍普金斯大學的數據，截至 8 月 4 日，美國 7 日平均新增確診病例達到近 9.4 萬例，較一周前增加了 48%。但若不從平均值來看，美國在周一和周二的單日新增確診病例實際上已經超過了 10 萬例。

福奇也預測，隨著 Delta 變種病毒持續傳播，美國每日新增確診病例總數最終可能達到 10 萬至 20 萬例。