中國政策適得其反？台灣鳳梨的逆襲

週四 (5 日) 彭博社報導，台灣總統蔡英文新國安團隊才剛上任，中國就發布了鳳梨禁令，暫停台灣鳳梨進口到中國，如今最新的貿易數據顯示，中國此舉並未產生預期效果。

今年 2 月中國以多次驗出有害生物為由，宣布暫停台灣鳳梨進口。鳳梨是台灣中南部農民的重要收入來源，約有 11% 外銷海外，在中國鳳梨禁令頒布之前，台灣外銷鳳梨幾乎全部都運往中國，一場鳳梨之亂恐將展開。

今年 2 月中國以多次驗出有害生物為由，宣布暫停台灣鳳梨進口。 (圖片：AFP)

然而，台灣政府將危機化為轉機，日本現已取代中國成為台灣鳳梨的主要外銷國。

台灣農業委員會上半年數據顯示，自從中國從 3 月 1 日開始鳳梨禁令以來，對日本的出貨量比去年同期增長 8 倍多，達到 16,556 噸。台灣發起的提振內需運動，也達到極佳的作用。

(圖片：彭博)

台灣總統蔡英文在社群媒體呼籲台灣人民「買鳳梨，挺農民」，而強勁的內需推動價格上漲，為農民帶來了更多利潤。

(圖片：蔡英文推特)

今年 3 月至 6 月期間，台灣鳳梨在國內價格上漲 28%，每公斤平均新台幣 22.1 元，創三年來新高。

台灣企業也紛紛響應，多家餐廳、連鎖店和台灣鐵路紛紛推出鳳梨便當、炒飯料理和飲品等。

農委會官員表示：「流血還沒開始就被止住了。」「鳳梨出口訂單看起來出乎意料地好，真的是一場危機化為轉機。」

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