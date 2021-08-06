攜手新光三越經營滑世代 台新Pay首度開通百貨支付場景

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行積極布局生活金融生態圈，台新 Pay 會員數大躍進，為了持續擴增支付場景，今 (6) 日宣布攜手百貨龍頭新光三越一起經營滑世代，也讓台新 Pay 正式跨入百貨支付場域。

台新銀以 Richart Life app 提供完整多元化的金融服務，並以台新 Pay 支付工具持續深耕民眾生活場景，台新 Pay 合作通路已遍及食、衣、住、行、育、樂等生活場域，使用通路包含 4 大超商、路易莎咖啡、大潤發、台灣大車隊及士東市場、饒河夜市、墾丁商圈等超過約 6 萬家商店，均可支援掃碼付款，因此台新 Pay 會員數較去年同期成長 170%，交易量亦因疫情影響而大幅提升。

台新 Pay 為了持續擴增支付場景，與新光三越攜手合作，台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，期望在疫情逐漸趨緩下，能藉由 Richart Life 以及台新 Pay，為新光三越拓展更多年輕族群，吸引數位滑世代的目光。

包國儀進一步表示，新光三越除了是台新銀行最重要的聯名卡夥伴，雙方也藉由完整收付金流平台合作，並結合新光三越對持卡人推出的各項刷卡活動，持續讓雙方客戶得到最新最即時的優惠。

包國儀強調，台新銀行期望導入台新 Pay 的年輕使用族群優勢、會員數成長量以及交易金額增加幅度，未來將進一步結合新光三越會員，擴增台新點數的累積與兌換功能。