群益權證小教室：基本面 產業選股-電子零組件

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

第三季為電子業傳統旺季，投資人若看好相關標的，可在盤後搜尋的「基本面」，篩選「產業選股 - 電子零組件」。

以 2021/8/5 盤後資料為例，篩選結果前 5 個選項分別為矽瑪 (3511-TW)、台燿 (6274-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、南電 (8046-TW)、佳邦 (6284-TW)。

若以南電 (8046-TW) 為例，點擊標的名稱左邊紅色放大鏡可進入權證搜尋頁面。南電第二季財報成績亮眼，毛利率大幅提升 6.7 個百分點至 27％，單季 EPS 為 3.61 元，因此建議看多標的，選取「認購」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

今天幫大家挑選出來的南電群益 13 購 03 (040496 -TW) 權證，不僅符合我們所篩選的價內外程度及剩餘天期條件，買賣價差小於合適價差，有效槓桿也有 2 倍以上，看好條件就可以直接透過群益權民最大網下單唷！

今天的「群益權證小教室」到這邊告一段落，我們下周見！