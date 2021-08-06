國泰證強化小額投資術 再新增扣款日選項至每月6個

據證交所統計，上半年全市場台股定期定額投資達 176.8 億元，已超越去年全年水準，成為市場另一投資顯學，國泰證指出，今年以來每月扣款金額不斷創新紀錄，於台股定期定額市占近 40%，為爭取更多小額投資人，台股定期定額將新增 3 個扣款日，每月提供多達 6 個扣款日期，小額投資術將更加彈性。

主管機關自 2017 年 1 月 16 日開放國內券商開辦台股定期定額，至今開辦 4 年多，台股定期定額投資金額攀升 13 倍。

國泰證表示，積極響應主管機關普惠小額投資人的政策，今年以來每月扣款金額不斷創新紀錄，於台股定期定額市占率已近 40%， 5 月客戶規模更正式突破百萬人。

國泰證認為，疫情詭譎的態勢不時讓市場措手不及，投資理念、投資工具和投資組合均需要與時俱進，自 8 月 9 日起，台股定期定額將新增 3 個扣款日，即每月 3、13、23 日，加上原本每月 6、16、26 日。

另一方面，國泰證持續聆聽客戶的心聲，不斷精進申購投資標的，從最原先僅提供台灣前五十大權值股和人氣台股 ETF 做為申購選擇，截至目前，提供投資人的申購標的已擴大至 153 檔仍持續增加中，包括 80 檔大型藍籌和中型 MSCI 成份股股票，另提供 73 檔 ETF，範圍涵蓋智能電動車、5G 通訊、半導體和 ESG 等主題式 ETF。

而服務面也不斷精進，國泰證降低投資門檻至 1000 元、提供優惠手續費並增加扣款次數等。

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