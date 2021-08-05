向聯電致敬！這一檔也要關注！

大盤指數本周持續在 17500 點上下整理，資金持續流向電子股，電子成交比重突破 6 成，外資也點讚，盤面最強的就是我兩週前提到的半導體晶圓代工大漲聯電，法說會後一路上漲創新高，連帶世界先進也連續兩天轉強攻上漲停，持續看好但是不用過度追價，當前的操作策略建議創新高的個股逢高獲利調節，轉進位階更低財報數字預期良好的產業跟個股。

1. 半導體全面噴出：晶圓代工、封裝測試，當下設備股只要公布獲利就是驚人大成長，持續看好弘塑 (3131-TW) 在還沒公佈月報季報前進行卡位就會有機會，股價本周三創還權新高，然而旺季在下半年到明年上半年，台積電會有大量先進製程設備裝機，弘塑肯定最受惠，建議可以持續關關注。

2. 聯電大漲帶動集團反彈位階最低的就是原相 (3227-TW): 上半年 eps6.77 元連續第二年挑戰賺進一個股本，任天堂旺季來臨，新產品出貨增加，加上 7 月營收月增年增雙成長，股價在季線附近，有機會打出黃金右腳的向上攻堅，建議持續關注。

3. 華邦電 (2344-TW): 法說亮眼，第一季獲利 0.4 元第二季獲利 0.84 元毛利率跳上 42%，第三季產品將續漲價、加上是蘋果獨家 Nor flash 供應商，全年 eps 挑戰 4 元本益比極低，有機會如上週的聯電一樣在法說會後噴出。

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