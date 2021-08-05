瑞軒Q2本業終結連七季虧損 純益8.09億元 EPS 1元

電視組裝及品牌廠瑞軒 (2489-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，受惠遠距商機延燒，電視、顯示器、電腦周邊產品需求暢旺，加上與客戶協調反映部分面板漲價成本，單季營益率轉正，本業終結連七季虧損，稅後純益達 8.09 億元，每股賺 1 元，上半年則在業外處分 VIZIO 持股挹注下，純益達 56.66 億元、每股賺 7 元。

瑞軒第二季營收 48.67 億元，季增 8.03%、年增 21.04 %，毛利率 8.22%，季增 1.55 個百分點、年減 0.86 個百分點，營益率 0.32%，由上季、去年同期虧損轉盈，單季稅後純益達 8.09 億元，季減 83.32%、年增 336.34%，主因是上季業外有一次性收益挹注所致，每股純益 1 元。

累計瑞軒上半年營收達 93.73 億元，年增 34%，毛利率 7.47%，年減 1.11 個百分點，營益率 - 5.8%，受首季認列員工分紅、董監酬勞等費用影響，較去年虧損擴大，但業外在處分 VIZIO 持股挹注下，累計稅後純益達 56.66 億元，由去年同期虧轉盈，每股純益 7 元，為歷年同期新高。

展望下半年，瑞軒看好，隨著越南廠產能逐步擴展下，第三季又是傳統電子旺季，旗下產品線動能可望延續，統計前 7 月電視及電競顯示器已出貨逾 200 萬台，年增 4%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊商品則較去年同期大增 3 倍。

瑞軒今日也公布 7 月營收達 19.28 億，月減 5.4%、年增 47.2%，累計今年前 7 月營收達 112.85 億，年增 36%。