奧迪福斯汽車提倡零酒駕 「愛不停 公益行」公益繪畫比賽起跑

記者：Alegna 2021-08-02

奧迪福斯汽車今年以「愛不停 公益行」兒童公益繪畫比賽作為集團實踐企業社會責任的第一站，期望透過與學齡前後孩童的溝通，讓孩子們自小即建立重視行車安全的觀念。

奧迪福斯汽車總裁 Matthias Schepers 表示：「奧迪福斯汽車公司期望發揮四大品牌的力量，一起透過這次公益繪畫創作的方式，將交通安全觀念深植在更多小朋友心中，達到潛移默化的效果，並進一步落實至實際生活領域中，共同為台灣交通美好未來帶來更多正面的影響力。」

奧迪福斯汽車為落實企業公民責任，由集團與品牌總裁共同成立 CSR 公益專案小組，並鼓勵全公司同仁以及四個品牌的經銷夥伴主動參與並實際行動；此次，「愛不停 公益行」兒童公益繪畫比賽，即是由 CSR 小組成員發想活動方向與內容，邀請到兒童美育、繪本領域的相關人士共同擔任評審，以參賽作品的創意性、色彩搭配以及繪畫技巧這三點作為評選重點，根據其創作內容評選頒發：最佳創意獎、最佳風格獎、最佳概念獎，每組別得獎人數各三名 (不進行名次排行)。而獲獎的小朋友們，每人都能得到獎狀乙紙及一份來自主辦單位原廠精品禮。

活動辦法

· 活動日期：2021/08/01 (日) - 2021/08/31 (二) 止。

· 參加對象：幼童組 (學齡前，尚未就讀國小之所有兒童)、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級共四組。 · 稿件領取方式：可至 Volkswagen、Audi、SKODA 和福斯商旅全台展示中心或服務廠索取實體圖畫紙，或自行列印粉絲專頁留言處之稿件（自行列印稿件請注意格式限定為 B4 圖畫紙）。

報名方式 (擇一)

實體繳件 - 於活動期間親臨 Volkswagen、Audi、SKODA 和福斯商旅全台展示中心或服務廠繳件。

郵寄繳件 - 郵寄至奧迪福斯汽車公司 (台北市信義區松高路 1 號 15 樓)，主旨寫明【愛不停 公益行】兒童公益繪畫比賽、Catherine Liao 收。

得獎公告

得獎名單將於 2021 年 10 月底，公佈於 Volkswagen、Audi、SKODA 和福斯商旅臉書粉絲專頁，並以電話或簡訊通知得獎者確認後續領獎事宜。

來源：《汽車線上》

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