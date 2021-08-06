〈書摘〉重現日本知名烏龍麵好味道，在家也能輕鬆做

短期之內都不太能考慮出國旅遊的疫情時代，說到日本風味的烏龍麵，是否會覺得有點懷念呢？其實只要使用冷凍烏龍麵，搭配上家中現成的各類調味品和佐料，也能重現日本丸龜製麵烏龍麵店頭的好味道，如同親身到訪一樣哦！
品嘗讚岐的基本款，注入高湯享用的濃湯烏龍麵
據傳是因為沾麵的吃法太麻煩才誕生的，濃湯烏龍麵可添上牛肉、溫蛋或炸雞塊等，多彩的配菜組合，也是它的魅力。
鮮嫩多汁的炸雞塊佐大量的塔塔醬：
塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵
材料（１人分）
冷凍烏龍麵…１塊
炸雞塊（材料與調理法請參考下方）…4 塊
水菜（切成４㎝長）…1/4 株
〈濃湯汁〉
麵味露（２倍濃縮）・水… 各３大匙
味醂（微波爐加熱 30 ～ 40 秒）…２小匙
〈塔塔醬〉
美乃滋…２大匙
洋蔥（切碎）…２大匙
醃小黃瓜（切碎）…１小匙
〈炸雞塊醬汁〉
醬油…１大匙
砂糖…１小匙
調理法
1. 將炸雞塊的醬汁材料放進耐熱器皿中，不用保鮮膜，放進微波爐加熱 15 秒，放涼。將塔塔醬的材料攪拌均勻。
2. 煮烏龍麵，用冷水沖洗，瀝乾水分後盛進碗中（煮法→P.25）。倒進濃湯汁，放上炸雞塊和水菜。在炸雞塊上淋上❶，添上佐料。
佐料：柚子皮絲
［炸雞塊］
材料（１人分）
雞腿肉（切４等分）…120ℊ
(A) 醬油…１/2 大匙
柚子果汁…１小匙
柚子皮絲… 少許
(B) 天婦羅粉… 25ℊ
水… 40 ㎖
油炸油… 適量
調理法
1. 將雞肉、A 放進盆裡揉搓一下，放置 15 分鐘。擦去水分，額外撒上一些天婦羅粉。
2. 在另外一個盆裡將 B 混合，讓❶全體沾一下。
3. 在鍋裡將油炸油加熱到 170℃，放入❷油炸。
絕對堅持食材和調味的進化版湯烏龍麵，變味烏龍麵
丸龜製麵每年都會推出各式各樣活動菜單，書中也重現其中特別引起話題的品項。請享受一下超越烏龍麵常識的美味！
時不時會想念不已的和風辛香味：咖哩烏龍麵
材料（１人分）
冷凍烏龍麵…１塊
豬五花肉薄切片（切成３㎝寬）…30ℊ
蔥（斜切）…１根
油炸豆皮（長邊對切後，切成５㎜寬）…1/4 片
咖哩塊（辛口・切碎）…20ℊ
太白粉（用兩倍水拌勻）…１小匙
〈湯汁〉
水…１杯
淡色濃縮高湯…１大匙
味醂…２大匙
調理法
1. 將湯汁、豬肉、蔥、油炸豆皮放進鍋裡，開火。沸騰後稍煮一下，放進咖哩塊讓它溶解，依自己喜好再額外加一點咖哩粉。加進溶解的太白粉勾芡。
2. 煮烏龍麵，瀝乾水分後盛進碗中（煮法．溫熱法→P.43）。倒進❶。
本文摘自：
《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做：「麵匠」藤本智美精選 62 道讚岐烏龍麵食譜》
出版日期：2021 年 6 月
作者：丸龜製麵 麵匠／藤本智美監修；讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵
譯者：洪伶
出版：布克文化
來源：布克文化