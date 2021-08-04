〈書摘〉漲跌都要賺！3面向解讀K線訊號，搭上主力順風車

K 線無時無刻都在發出訊號

K 線圖上會有市場的趨勢強弱、買賣方的勢力關係、市場上未平倉部位的供需平衡、消息出現後的反應程度，甚至還凝聚了投資人的心理狀態，而且無時無刻都在發出訊號。舉例來說，「跳空缺口」就是一個能精彩呈現投資人心理的例子。請見圖 1。

圖 1 跳空缺口

這是能引發投資人內心恐慌的典型樣貌。跳空不一定會形成缺口，若以週 K 為例，其定義是上週的收盤價和當週的開盤價有差異。「跳空缺口」是指行情突然加速，買方（或賣方）湧現大量的市價單（此為不限定價格的買賣單，想快速成交時會使用），上週的最高價（或最低價）和當週的最低價（或最高價）沒有切齊，股價進行了調整，所以 K 棒和 K 棒之間出現了缺口。這個狀況代表市場的供需失衡，所以必須調整股價，交易才能成立。

每個投資人都希望，能比其他人早一步或兩步抄底囤貨，在多數投資人忍受不住急著賣出時，可以悠然進場撿便宜，增加部位；當市場賣方沿著期待上漲的幸福感時，則可以極度冷靜的停利出場。因此，我們要學會從 K 線圖上預測市場動向，才能搭上主力的順風車。該怎麼做？

漲跌的徵兆，都隱藏在 K 線裡

圖 2 向上跳空並列陽線

我們可從三個面向分析該圖：

1. 市場環境與線型特徵

股價緩慢上漲中，突然跳空開高，並連續 2 週收了同規模的陽線。

2. 買方的行動與心理狀態

跳空開高後連續 2 週的陽線，會讓投資人抱持強烈的上漲期待感，開始有更多的新買單入場。

3. 狀況分析與市場暗示

自低檔區上漲後，出現了利多消息，讓股價再次攀高。開盤後，買單湧入讓市場很熱絡。跳空後的第 2 根陽線的開盤，因為停利賣單，使得開盤價低於上週的收盤價，但值得注意的是，收盤時股價幾乎回到前一週的價位。這代表股價拉回時有很強的買壓。投資人之間開始對今後的行情走勢感到樂觀，逐漸有新的參與者進入市場，每單位時間的價格漲幅也會逐漸增加。此外，「向上跳空並列陽線」隔週的開盤價高於前一週的收盤價，就會成為大漲的前兆。



對照實際案例來看看，請見圖 3。

圖 3 三菱麗陽（3404）的週 K

圖 3 是三菱麗陽（3404）的週 K。2000 年 4 月第 2 週和第 3 週，出現同樣規模的 2 根陽線，形成「向上跳空並列陽線」後，股價持續走揚。這就代表這是新資金入場或加碼的機會。

像這樣，只要記住特徵、多練習，就能看懂 K 線發出的訊號，自然就能像主力一樣，做出最佳的行動。

來源：樂金文化