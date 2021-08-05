〈台股盤後〉聯電、聯發科撐盤 驚險守住17600點關卡

台股今 (5) 日在台積電、鴻海疲軟，航運跌幅擴大，台塑四寶、鋼鐵等傳產族群拖累，不過聯電、聯發科等半導體族群撐盤，資金轉往電子股，驚險守住 17600 點關卡，終場下跌 20.77 點或 0.11%，收在 17603.12 點，成交量 3809 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄中，僅聯發科最強勢收在 961 元，漲幅逾 1%；台積電終場收平盤 596 元；鴻海同收平盤 112 元；大立光最高來到 2910 元，終場收在 2880 元，上漲 0.87%；群聯、南電、亞德客 - KY 均扮演撐盤要角。

二線晶圓代工廠表現強勢，聯電震盪走高，大漲 4.75%，收在 63.4 元；世界先進法說會後，股價持續強勁，今日再度以漲停作收。

記憶體廠第二季財報亮眼，威剛上半年獲利、EPS 同寫新猷，激勵股價拉出逾半根停板，惟終場漲幅收斂，收在平盤；立萬利、商丞攻上漲停，宇瞻、廣穎、品安、十銓同步走強。

IC 族群相對抗跌，封測廠菱生午盤後上攻，以漲停作收；其他封測廠包括華東、典範、華泰、立衛、界霖也有逾 5% 漲幅。

法人表示，傳產原物料族群轉弱，資金逐漸回到電子科技股，不過近期成交量縮減，且出現上檔壓力，短期將橫向整理，待資金量能回升。