【日盛投顧】價跌量增 整理格局不變

◆盤勢分析

1. 週三雖費半指數上漲 1.18%，週四台股僅以小漲 0.93 點的 17624.82 點開出，雖有 IC 設計、載板、半導體、車用電池、電腦、電機等類股走強，但在水泥、航運、玻陶、鋼鐵等非金電股走弱的影響下，指數處於 20 日線上下震盪整理的走勢，終場以下跌 20.77 點的 17,603.12 點作收，成交金額為 3,835.26 億元。三大法人合計買超 30.02 億元：外資買超 43.78 億元、投信賣超 16.49 億元、自營商買超 2.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，維持反彈格局。

(2) 均線：月線區整理，未跌破 5 日線前短線仍有高點可期。

(3) 技術指標：7/29 日 KD 出現黃金交叉，週四 KD 持續走揚，在未出現死亡交叉前，短線將持續反彈。

3. 櫃買指數: 開高震盪走高，上漲 0.80%，收在 223.97 點，沿 5 日線反彈，有機會挑戰 225.05 點再創今年新高。

4. 觀盤重點：週四短中期均線 (5 日、10 日、20 日線) 形成多頭排列，短線助漲力道增強，未帶量跌破 20 日線前，短線仍有高點可期，而電子股佔大盤成交量比重為 63.98%，電子股為盤面主流股不變。

晶圓代工、IC 設計、載板、車用電池等族群走強

1. 晶圓代工: 在英飛凌示警，馬來西亞疫情惡化，晶片供應極度吃緊，三星將調漲先進製程價格，晶圓代工長約擴至成熟製程，5347 世界的財報與展望優於預期，週四 5347 世界再拉上漲停，2303 聯電創近 21 年的新高。

2.IC 設計: 從近期國內外各大半導體廠的法說來看，晶片供給在 2023 年上半年之前不會回到正常情況，類比 IC 與 MCU 大廠微晶週三公布的財報與展望均優於預期；週四由 3122 笙泉、6594 展匯科、5302 太欣、6568 宏觀、3438 類比科漲停領軍，包括 8299 群聯、3094 聯傑、6229 研通、3268 海德威、2363 矽統、6104 創惟、3529 力旺、3014 聯陽等均有 5.1% 以上的漲幅。

3. 載板: ABF 載板受惠 5G、AI、AIoT 與高速運算等趨勢帶動層數與封裝面積的提升，需求持續吃緊，像 3037 欣興在 2025 年前大多數的產能都已被客戶預定；週三包括 8046 南電、3189 景碩、3037 欣興都有不錯的表現。

4. 車用電池: 反映國際鎳價上漲，加上近期歐盟委員會（European Commission）正式提案，希望明確訂定在 2035 年禁售燃油車，這提案若通過，將大幅加速汽車業的電動化步伐；週四由 6509 聚和漲停領軍，包括 5227 立凱 - KY、4739 康普、4721 美琪瑪等均有 6.5% 以上的漲幅。