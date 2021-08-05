台股守住17600點 外資連4買 三大法人買超30.02億元

台股今 (5) 日走勢震盪，資金持續轉進電子族群，聯電放量大漲，但航運、鋼鐵等傳產股賣壓出籠，拖累指數翻黑，一度下探 17566 點，終場小跌 20 點，收在 17603 點，月線失而復得，三大法人買超 30.02 億元，其中外資已連 4 買。

加權指數成交值依舊無法放大至 4000 億元之上。觀察資金動向，外資今天買超 43.85 億元，為連續 4 個交易日買超；投信持續與外資對作，賣超 16.49 億元，為連 5 賣；自營商則小買 2.72 億元。三大法人合計買超 30.02 億元。

台積電今天一路在平盤附近整理，終場收 596 元；聯電再度扮演撐盤要角，股價勁揚逾 4%，最高來到 63.9 元，創近 21 年新高，終場收 63.4 元；聯發科上漲逾 1%，收在 961 元，為 1 個多月來的高點。瑞昱、聯詠、和碩、宏碁等電子股也表現強勢。

航運、鋼鐵、水泥等傳產股今天遭到空方鎖定，中鋼跌逾 2%，燁興、彰源、盛餘、志聯等重摔逾半根停板；亞泥今天股價大跌逾 4%，台泥也有 2% 的跌幅；航運股成交量不如以往，盤中湧現賣壓，萬海股價重摔逾 5%，長榮、陽明下跌 2-3%。

觀察焦點個股，晶圓代工廠世界先進釋出下半年、明年樂觀展望，已獲得外資連日敲進，今天更直接攻上漲停，達 146.5 元，續創歷史新高價。記憶體控制晶片大廠群聯，明天法說登場，吸引資金提前進駐押寶，大漲逾 6%，收在 535 元，攀近 3 個月高點。