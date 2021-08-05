美國財政部「隱形QE」結束後 著手準備5年來首度縮減發債

在債務上限問題還未能解決之下，美國財政部已開始著手準備，未來幾個月減少發債規模，但對中長期債券發行，則維持創紀錄的高水準。

財政部周三 (4 日) 在聲明中表示，預計最早將於 11 月宣布縮減拍賣規模。但未來一季的中長期債券發行策略沒有重大變化，下周將發行 1260 億美元長期政府公債。

財政部表示，在「需求強勁」的情況下，將進一步提高抗通膨債券的發行規模，並強調，比起滿足中長期借貸需求，繼續當前的發行規模和模式，可提供更多的借款能力。

將是 5 年來首次削減發債

財政部目前主要擔心的，在於短期國庫券的問題。一位官員周三表示，如果國會不迅速提高或暫停債務上限，國庫券市場可能面臨中斷風險。

根據當前計畫，財政部下周的債券發行包括：

8 月 10 日發行 580 億美元 3 年期債券，與 5 月份持平

8 月 11 日發行 410 億美元 10 年期債券，與 5 月份持平

8 月 12 日發行 270 億美元 30 年期債券，與 5 月份持平

此次發行將籌集 674 億美元新資金

華爾街策略師們廣泛預期財政部將減少發行規模，但在時間上存在分歧。24 家一級交易商中，只有 3 家預計在 8 月 - 10 月的季度，更多預計是 11 月宣布。如果財政部果真在 11 月到 1 月期間降低發行規模，將是 5 年多來首次削減。

(圖表取自 Zero Hedge)

財政部已完成「隱形 QE」

值得注意的是，在去年疫情爆發期間，隨著聯準會大印鈔票，財政部在聯準會的現金餘額 (即 TGA 帳戶) 也快速累積，至年底來到 1.6 兆美元。這是因為財政部大幅融資後，相關計畫推出緩慢，使大量資金存留在 TGA 帳戶。

不過，至今年 7 月末，財政部現金餘額已減至 4590 億美元。換句話說，在今年前 7 個月，財政部共向金融體系投入超過 1 兆美元，並造成流動性大幅上升的現象。

(圖表取自 Zero Hedge)

TGA 現金餘額的急劇下降與 7 月底債務上限暫停期的結束有關，這也代表著，財政部「隱形 QE」結束，但為了此後拜登的新計畫，財政部將不得不發行更多與赤字相符的資金—卻可能受到債務上限限制。

德意志銀行策略師 Steven Zeng 認為，如果沒有債務上限問題，這筆現金餘額低於財政部認為可以持有的 7500-8000 億美元。Zeng 指出，這樣的數字可能是疫情後赤字更高世界的新常態。

(圖表取自 Zero Hedge)

據《Zero Hedge》評論認為，一旦債務上限之爭解決後，財政部可能會再次超額發行債券，重建現金餘額。這一轉變之大，可能足以抵消聯準會縮減購債帶來的壓力。