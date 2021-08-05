〈台股盤前要聞〉威剛上半年賺贏各年度、和碩小金雞訂單看到2024 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，威剛第二季繳出佳績，稅後純益季增逾 1 倍，每股賺 6.05 元，上半年同寫新猷，獲利更是超越威剛各年度表現；和碩旗下小金雞景碩、晶碩營運給力，總經理暨景碩董事長廖賜政更直言，現階段需求仍大於供給，某子公司訂單最遠已可掌握到 2024 年。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

威剛上半年賺贏過去各年度 每股純益 9.05 元創新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 昨 (4) 日公告第二季財報，在記憶體需求暢旺、加上產品漲價帶動下，單季稅後純益季增逾 1 倍，每股賺 6.05 元，上半年純益也大增 1.93 倍，每股純益 9.05 元，第二季及上半年獲利、EPS 同寫新猷，其中上半年獲利更是超越威剛有史以來每年獲利。閱讀全文...

和碩子公司訂單最遠可看到 2024 年

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (4) 日表示，展望集團發展，不論和碩、景碩 (3189-TW)、晶碩 (6491-TW) 都將持續給予股東正向回報，總經理暨景碩董事長廖賜政更直言，現階段需求仍大於供給，某子公司訂單最遠已可掌握到 2024 年，由於廖賜政甫接任景碩董座，外界認為廖賜政口中的子公司就是景碩。閱讀全文...

宏碁 Q2 純益年增 1.42 倍 EPS 0.97 元 創近 11 年單季新高

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (4) 日公布首季財報，受惠遠距需求延續，帶動筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，單季毛利率、營益率創下歷史新高，稅後純益 28.96 億元，季增 5.59%、年增 142.45%，每股純益 0.97 元，為近 11 年單季新高，展望未來，宏碁表示，訂單能見度已達年底。閱讀全文...

譜瑞 Q2 毛利率 47% 再攀 8 年新高 EPS 15.98 元寫新猷 上半年賺近三股本

譜瑞 - KY(4966-TW) 昨 (4) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠晶片價格上漲，加上新品開始出貨，產品組合改善，毛利率攀升至 47.64%，再度飛越財測高標，續創近 8 年新高，單季獲利季增逾 2 成，每股純益 15.98 元，寫新猷；上半年稅後純益年增 56%，每股賺 29.12 元。閱讀全文...

研華下半年在手訂單 300 億元 Q3 營收估季增個位數、雙率雙升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 昨 (4) 日召開法說會，經營團隊指出，下半年在手訂單約 12 億美元、逾新台幣 300 億元，第三季營收預估 142.8-148.4 億元，季增 0.5-4.4%、年增 1.9-5.8%，毛利率、營益率則均較第二季成長。閱讀全文...

南亞科吳嘉昭：下半年 DRAM 市況正向 新廠年底動土 2023 年底前裝機

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 昨 (4) 日召開股東會，董事長吳嘉昭看好，下半年整體 DRAM 產業與市場售價可望持續正向發展，第一代 1A 前導產品與第二顆下世代 DDR5 正試產中，第二代 1B 首顆產品近期也將試產；12 吋新廠將於年底動土，目標 2023 年底前裝機。閱讀全文...

和碩看好特斯拉未來產能擴增 3-4 倍 營運同步受惠

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (4) 日召開股東會，展望未來，總經理廖賜政表示，5G、醫療產品、企業專網、車用電子都是布局重點，今年將陸續完成越南、印度、北美等地生產準備，預期明年可達量產目標，以支應客戶需求，而從電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 產能規劃來看，未來產能將較現在至少擴增 3-4 倍；市場解讀，和碩將主要受惠。閱讀全文...

玉山金總資產報喜突破 3 兆元 將射三箭續壯大金控

玉山金 (2884-TW) 昨 (4) 日舉行法說會，玉山銀行董事長黃男州表示，玉山金總資產在今年 6 月突破新台幣 3 兆元，距離上一個兆元，僅花 3 年半就達成第三個一兆元，資產規模快速成長，展望未來，自我成長、併購、策略聯盟，都將是玉山金重要的壯大模式。閱讀全文...