盤前財經大事搶先讀2021年08月05日

今日操盤前瞻

台灣 7 月 CPI

美國上週初領失業金人數

法說會：華邦電、聯詠、中美晶、立積、上銀、台灣大

除權息：亞泥、金像電、南亞科

Fed 副主席偏鷹 估 2023 年開始升息

美國聯準會（Fed）副主席副主席克拉里達（Richard Clarida）周三（4 日）表示，Fed 可能在明年底前達成經濟目標，並於 2023 年開始升息。閱讀全文...

羅賓漢報復性飆漲逾 50% AMD 市占漸增漲逾 5%

線上股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 周三（4 日）延續昨日漲勢，開盤半小時不到便暴漲 81% 並數度觸發熔斷，股價一度觸及每股 85 美元，終場上漲 50.41% 至每股 70.39 美元，周漲幅逾 100%。閱讀全文...

美高收益債拋售量大增 創去年 9 月以來新高

據報導，從利差表現來看，今年 7 月份美國高收益債 (又稱垃圾債) 出現投資人拋售量大增的情形，拋售規模創下了自 2020 年 9 月以來的新高，顯現出投資人信心不足。閱讀全文...

威剛上半年賺贏過去各年度 每股純益 9.05 元創新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 昨 (4) 日公告第二季財報，在記憶體需求暢旺、加上產品漲價帶動下，單季稅後純益季增逾 1 倍，每股賺 6.05 元，上半年純益也大增 1.93 倍，每股純益 9.05 元，第二季及上半年獲利、EPS 同寫新猷，其中上半年獲利更是超越威剛有史以來每年獲利。閱讀全文...

和碩子公司訂單最遠可看到 2024 年

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (4) 日表示，展望集團發展，不論和碩、景碩 (3189-TW)、晶碩 (6491-TW) 都將持續給予股東正向回報，總經理暨景碩董事長廖賜政更直言，現階段需求仍大於供給，某子公司訂單最遠已可掌握到 2024 年，由於廖賜政甫接任景碩董座，外界認為廖賜政口中的子公司就是景碩。閱讀全文...

宏碁 Q2 純益年增 1.42 倍 EPS 0.97 元 創近 11 年單季新高

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (4) 日公布首季財報，受惠遠距需求延續，帶動筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，單季毛利率、營益率創下歷史新高，稅後純益 28.96 億元，季增 5.59%、年增 142.45%，每股純益 0.97 元，為近 11 年單季新高，展望未來，宏碁表示，訂單能見度已達年底。閱讀全文...

譜瑞 Q2 毛利率 47% 再攀 8 年新高 EPS 15.98 元寫新猷 上半年賺近三股本

譜瑞 - KY(4966-TW) 昨 (4) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠晶片價格上漲，加上新品開始出貨，產品組合改善，毛利率攀升至 47.64%，再度飛越財測高標，續創近 8 年新高，單季獲利季增逾 2 成，每股純益 15.98 元，寫新猷；上半年稅後純益年增 56%，每股賺 29.12 元。閱讀全文...

研華下半年在手訂單 300 億元 Q3 營收估季增個位數、雙率雙升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 昨 (4) 日召開法說會，經營團隊指出，下半年在手訂單約 12 億美元、逾新台幣 300 億元，第三季營收預估 142.8-148.4 億元，季增 0.5-4.4%、年增 1.9-5.8%，毛利率、營益率則均較第二季成長。閱讀全文...