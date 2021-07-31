Fed布拉德：央行應自秋季起縮減購債 明年Q1結束

聖路易斯聯準銀行主席布拉德 (James Bullard) 週五 (30 日) 表示，金融市場已做好充分準備，讓 Fed 自今天秋季起開始縮減大規模購債計畫，並在明年第 1 季結束。

去年 6 月以來，Fed 維持每月購買 800 億美元公債，以及 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)，以支持經濟並保持寬鬆的金融環境，但隨著美國上半年經濟以 6.4% 增長，Fed 已開始針對如何與何時放慢購債腳步展開辯論。

布拉德週五向歐洲經濟與金融中心 (European Economics and Financial Centre) 發表談話時表示，市場已為今年秋季的縮減購債做好準備，同時稱他希望能在明年第 1 季完成，屆時再觀察勞動力市場是否好轉，及通膨壓力是否緩解。

相較於其他 Fed 官員與經濟學家，布拉德提議縮減購債的時間點來得更早，本週 Fed 召開政策會議的一項調查顯示，經濟學家普遍預計，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 12 月前正式宣布縮減規模，並於明年初展開行動。

在經歷 1 年的防疫限制後，隨著經濟重啟，美國人民終於能重拾往日生活，Fed 用於衡量通膨的關鍵指標核心 PCE 指數在 6 月年增 3.5%，連續 3 個月超越 Fed 設立的 2% 目標。

布拉德認為通膨壓力終將緩和，但無法確定緩和程度，他預計 2022 年美國通膨率將放緩至 2.5-3.0%。布拉德並非今年 FOMC 票委，但將於明年掌握投票權。