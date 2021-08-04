半導體人才荒 每月缺口近2.8萬人 創6年半新高

104 人力銀行今 (4) 日發布 2021 年《半導體人才白皮書》，發現半導體完全無畏疫情，平均每月缺才近 2.8 萬人，創 6 年半新高，中南部科技廊道形成，IC 設計移往中部，IC 製造與封測則往南移，雖然平均月薪達 5.2 萬元，位居全產業第二，但卻沒有世界級的競爭力。

根據白皮書數據顯示，近一年全球經濟面臨疫情衝擊，但半導體受惠 AI、5G、物聯網等新興領域發展，以及遠端工作與教學帶動網通需求、高效能運算的應用市場強勢成長，工作數自去年第二季起已連 4 季走升，今年第二季達到 6 年半新高，平均每月人才缺口 27701 人，年增幅高達 44.4%。

至於半導體缺什麼人才？若不分上中下游、也不分北中南地區，前十大職缺有 8 項是工程師，僅作業員 / 包裝員及國內業務唯二非屬工程職。量化人才缺口，前十大職缺今年第二季平均每月需要 1.3 萬人，8 項工程師合計 9317 人，占 71%；整體半導體產業缺口近 2.8 萬人，其中 55%、超過一半都屬工程師。

從 63 個產業的平均月薪來看，半導體 52288 元，比去年略減 195 元，產業排名不變，穩居全產業第二，僅次於電腦及消費性電子製造業 54640 元。至於產業鏈平均月薪，上游 IC 設計 67834 元，高於中游 IC 製造 56190 元，以及下游 IC 封測 47014 元。

交叉職務和產業鏈來觀察，IC 設計中的類比 IC 設計師 94672 元比中游略高 7%，上游的數位 IC 設計工程師 92657 元比中游略高 9%；中游的半導體工程師 64282 元比下游高 20%，中游的 FAE 工程師 64019 元，比下游高 17%。

104 人力銀行指出，以 IC 設計工程師為例，國內平均年薪新台幣 170 萬元 (約 18 個月)，仍低於美國、新加坡、日本的 200-350 萬元不等。

總經理黃于純指出，半導體人才荒壓力持續破表，世界級的產業實力，需有世界級的薪資水平，半導體就業乘數高，強勢支撐間接產業及共同生活圈，然而，工程師之島卻大缺工程師，當人才供應量明顯不足，大學甚至高中教育體系即應擴大培育理工人才。