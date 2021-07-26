2021國際半導體展9月起跑 聚焦五大關鍵技術

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (26) 日宣布 SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey 啟航半導體下世代關鍵技術」為主軸，為擴大展期規模，9 月起率先由五大關鍵技術線上論壇拉開序幕，實體展覽接續在第四季壓軸登場。

SEMI 指出，今年國際半導體展聚焦五大關鍵技術，包括化合物半導體、智慧製造、ESG、智慧醫療、資安

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展首創建構線上論壇先行、實體展覽接續的旅程概念，不間斷地於線上與線下提供最前瞻的產業交流平台。

此次展覽以 SEMI 與半導體齊心一同前行 (Forward as One) 為宗旨，為全球電子供應鏈專業人士，打造為期 3 個月的完整展會體驗，提供台灣最國際化且唯一的半導體專業展會平台、推動技術交流與發展，讓半導體成為領航先驅，帶動台灣產業共同進步。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展實體展覽日前宣布延期舉辦，不過，展覽為產業先進與關心半導體產業發展的大眾，提供最新市場趨勢及技術交流機會，9 月起以線上論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕，9 月至 12 月之間，SEMI 將持續提供緊湊的線上論壇議程，接續實體展覽展出。

SEMI 指出，9 月起展開的線上論壇，由 SEMI 匯集業界重量級高階主管及講師，一同深度探討市場最新熱門議題與技術應用，包含功率暨光電半導體 (Power & Opto Semiconductor)、高科技智慧製造 (Smart Manufacturing)、ESG 暨永續製造 (Sustainable Manufacturing)、智慧醫療 (Smart MedTech) 與資安 (Cybersecurity) 五大關鍵技術線上論壇。

功率暨光電半導體週將在 9 月 7 日至 9 日舉辦，SEMI 將針對台灣在下世代半導體的競爭優勢剖析，並以關鍵技術三大主軸活動分別進行，除分享化合物半導體在射頻 (RF)、功率及光電半導體的應用與未來趨勢亮點，更深入探討氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC)、砷化鎵 (GaAs) 及在電動車、5G 引領的產業趨勢。

SEMI 此次也首次與鴻海 (2317-TW) 研究院合作，在功率暨光電半導體週當中舉辦鴻海的「NExT Forum」，主講嘉賓包括來自台積電 (2330-TW)、穩懋 (3105-TW)、諾貝爾獎得主以及鴻海。