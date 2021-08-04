操盤手看台股：IC設計續比價 航運震盪待財報

隨著 Delta 變種病毒所造成的疫情升溫，加上對於美國經濟成長恐觸頂的疑慮，企業財報利多被抵銷，美股漲跌互見。台股經過 8/2 日與 8/3 日兩日的上漲，已逼近月線反壓 17612 點與前一週高點 17637 點，後續震盪易加劇，但若能站穩前一週高點 17637 點，則週級別的日出線可望成形，有助於後續進一步上攻。

目前由於時序進入 8 月，代表第 3 季開頭的 7 月營收，以及代表上半年的半年報正在陸續公布中。短線上，消息面對於盤面個股的短期波動影響加劇，當中一些財報優於預期，並且股價漲幅相對較少的個股，即是要留意的對象。如先前提到晶圓代工的聯電，由於上半年 EPS 達 1.83 元，優於市場預期，股價在財報公布後即轉強上攻，而身為聯電大股東的矽統，在股息入帳可期下，股價也創波段高。

近日強調的 IC 設計比價效應持續，當中隨著財報公布，資金正加速轉移。驅動 IC 的聯詠，上半年 EPS 達 25.74 元，財報優於預期，由於第 3 季營運持續看增，近日股價緩步墊高，顯見財報效應正逐步發酵。聯詠隸屬聯電集團，市場普遍認為有此關係，在晶圓代工產能供不應求之際，取得代工產能相對容易，故對於聯電集團多數持正面態度。同屬聯電集團的聯陽 (3014) 主攻 I/O 控制 IC 及高速傳輸介面 IC，今年 Q1 EPS 2.33 元已是去年 EPS 5.83 元的 4 成，Q2 營收 18.31 億，季增 23%，創歷史新高！Q3 漲價效應加上傳統旺季，業績持續向上，未來隨著遠距應用增加，以及英特爾新平台 Alder Lake 桌上型處理器預計明年首季前登場，今年第 4 季可望有拉貨效應，對於 NB 及 PC 供應鏈有利，近期股價橫盤整理多時，值得觀察是否表態上攻。

7 月下旬曾提到主管機關為了防止當沖違約風險，新增當沖股票注意與處置新規，希望藉此降低當沖占市場成交量的比重，相關規定將於 8 月底實施。先前曾談到此舉看似對於多空雙方都有影響，屬於中性政策，但對行情的波動性將有壓抑作用，因為過去助漲助跌的追逐買盤 (或賣壓) 將隨之減少，台股本波上攻最引以為重的成交量能也會隨著當沖比例下降而減少，對於熱門股的漲勢難免有影響。

以貨櫃航運股為例，即便傳出美國聯邦海事委員會 (FMC) 近日表示根據美國航運法，該機構沒有權限干涉國際海運費率漲跌，適度化解了市場先前擔憂的利多，但是貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海聞訊後股價表現平平，顯示仍有其他因素在壓抑股價，後續要上攻仍要時間進行籌碼換手，並要期待半年報助攻。對於一個操盤手而言，當前要持續觀察主力大戶及中實戶對於當沖降溫的態度與應對方式，並且逐步適應在量縮下的個股走法，如以緩步上攻取代急漲一波等，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)



歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險