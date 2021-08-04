[股海大丈夫] 電子比重不斷攀高 大盤卻持續量縮 精選三大焦點族群

台股在上週短暫回測季線後，隨即強勢回彈，自 7/27 收盤價 17,135 起算，今日站上所有均線收 17,623，回彈近 500 點，並且在回彈的同時，電子資金比重也逐步墊高，今日 (8/4) 電子資金比重早盤甚至一度逼近 7 成，如下圖所示，回到 4 月以前的水準，但不知投資朋友們是否有發現，在股價上攻及電子資金比重不斷回歸的情況下，大盤的成交量卻不斷縮減，今日成交量為 3,740 億元，是自 6/8 以來的最低成交量，建誠認為台股成交量持續低迷的原因離不開航運，在航運目前短線上陷入盤整以及陽明處置的情況下，航運族群成交量逐步下降，帶動大盤成交量持低迷，至於後續大盤 3,000 多億能否成為常態，則還需再多作觀察。

[焦點族群]- 面板

盤點今日焦點族群，面板三虎今日率領光電族群走強，友達、群創先後公布季報，第二季獲利都達 2 元以上，激勵股價齊攻漲停，面板族群在經過了兩個禮拜的盤整期後，股價強勢表態，三虎同步站上所有均線，面板族群其實近期是雜訊不斷，多空交雜，8 月中小尺寸電視面板報價終止漲勢轉為下滑，但在驅動 IC 需求仍然強勁的情況下，儘管面板報價開始下跌，面板族群的營收表現還是能維持不錯表現，面板後續仍然可望再起一波漲勢，短線上壓力先看 6/1 起跌點黑 K。

[焦點族群]-MCU

MCU 族群中的明星個股，近期莫過於新唐 (4919)，昨日新唐於法說會前提前公布季報，Q2 稅後淨利 9.39 億元，季增 2.47 倍，創單季獲利新高，EPS 2.37 元，高於市場預期，而今日法說會新唐總經理戴尚義表示，今年下半年的營運反轉趨勢不會很明顯，而由於新唐較同業晚漲價，故第二季尚未完全反映在毛利率上，但同時若有同業降價，新唐也有望跟近；此番發言對新唐而言絕對稱不上樂觀，因此建議目前 MCU 可暫時將目光轉向目前本益比仍低的相關個股，如偉詮電、陞達科技、松翰以及先前不斷提及的精拓科等。

[焦點族群]- 晶圓代工

今日晶圓代工類股表現持續強勁，但與前幾日的情況不同，台積電子公司世界 (5347) 因受惠於出貨量增加以及產品價格調漲，今年第二季營收突破百億元大關，創單季歷史新高，稅後淨利達 26.02 億元，季增約 17.54%，EPS 達 1.59 元，今日股價開盤即強攻漲停，相關類股如台積電、力積電、聯電等也都有不錯表現，世界在法說會中指出，由於產品價格調漲以及較佳的產品組合帶動下，第三季 ASP 將再拉升 11-13%，並且第三季手機與其他小尺寸面板驅動 IC 出貨將持續增加，小面板驅動 IC 營收占比也將持續擴增，在聯電及世界等成熟製程的需求持續放大下，晶圓代工後市將持續看好。

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